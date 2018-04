Atala Sarmiento confiesa que buscó a Pati Chapoy después de su salida de “Ventaneando”

Mucho se ha hablado de la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando. Muchos aseguran que fue Pati Chapoy la encargada de sacar a su protegida del programa por conflictos que habían tenido.

Después la joven conductora hizo una aparición en el programa matutino de Hoy, lo que desató muchas críticas. Sarmiento aclaró todo en una entrevista con la revista TvyNovelas y hasta contó que ella misma fue a buscar a Paty Chapoy para despedirse.

Contó que se siente extraño estar al otro lado de la “ruleta” como ella misma lo definió. Ahora ella es quien está en la boca de todos y a quien todos están señalando para criticar o para inventar chismes.

“Ha sido duro, no lo voy a negar, es un proceso de asimilación que requiere varias etapas. No soy un robot, no soy de palo, ha sido doloroso, pero al mismo tiempo ha sido liberador”