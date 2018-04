Atala Sarmiento menciona no comprender la ausencia de Galilea Montijo y Andrea Legarreta

La polémica que desató la visita de Atala Sarmiento en el programa de Hoy continúa dando de qué hablar. Después de su salida de Ventaneando acudió a la transmisión de Televisa, algo que dio mucho de qué hablar.

No solamente por aparecer en un canal que es total enemigo de Tv Azteca y en donde ella estuvo durante toda su trayectoria artística. También porque en su ex programa ella apareció hablando muy mal de las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Andrea Legarreta comentó que no guarda ningún resentimiento. Aunque Atala atacó a su familia y hasta a su mamá la hizo llorar. Más información aquí.

Sin embargo, Sarmiento señala que no entiende por qué no estuvieron. Asimismo, niega haber hablado mal de Legarreta, al contrario. Todo fue mencionado en una entrevista para el periódico El Universal.

“Yo siempre les he tenido mucho respeto y admiración y durante muchos amos y muchas ocasiones hablé muy bien de ellas en ‘Ventaneando’, las apoyé en sus carreras. De Andrea muchísimas veces me expresé muy bien, no sólo de lela sino de su marido, sus hijas, de cuando abrió su gimnasio, no recuerdo haber dicho cosas malas de ella”