Así fue el primer día de entrenamiento de Adamari López para recuperar su figura

La conductora y actriz puertorriqueña Adamari López está decidida a comenzar el año poniéndose en forma, durante el programa 'El nuevo día' comentó cómo vivió su primer día de entrenamiento en el gimnasio.

Adamari confesó que al inicio fue difícil, sin embargo estaba dispuesta a disfrutar este nuevo reto: la rutina consta de nueve ejercicios cada uno con duración de 30 segundos que se repite cuatro veces.

Uno de los ejercicios que más le costó trabajo fueron las abdominales. Adamari comentó:

“Había ejercicios que sentía que no podía, que el corazoncito se me aceleraba demasiado y que no podía terminarlo”.