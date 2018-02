Adamari López responde: ¿está o no embarazada?

Una fotografía desató los rumores sobre si Adamari López está o no embarazada… y ella respondió.

"No me ofende en lo absoluto. Quiero pensar que el que tanta gente lo desee para mí es una declaración de que sucederá. En este momento, que yo sepa, no lo estoy, pero como la palabra es tan fuerte, se dará", dijo la actriz a 'Mamás latinas', el programa en el que colabora.