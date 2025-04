“Qué piernas”: Mariana Botas presumió su transformación física con minifalda y crop top

Han pasado un par de años desde que Mariana Botas presumió su transformación física, luego de adquirir mejores hábitos alimenticios que han cambiado su estilo de vida, presumiendo una figura en bikini, causando el furor de los fans que han apoyado la decisión de la famosa actriz.

Eso sí, no han faltado aquellos que han arremetido contra la actriz de ‘Una Familia de Diez’, y es que, tal como ha pasado con Michelle Rodríguez o Angélica Vale, Mariana Botas ha sufrido crueles críticas por los cambios que ha tenido su figura, demostrando una vez más, el lado más oscuro de una sociedad que no está conforme con nada.

Sin embargo, fiel a sus convicciones, Mariana Botas, ha trabajado en su transformación desde 2021, orgullosa de sus cambios, pues, no ha sido fácil para ella, pues, reveló “Yo siempre he tenido el tema de que me tengo que cuidar demasiado para no subir de peso”.

Mariana Botas Instagram: @marianabotasl

Eso sí, aseguró que este cambio le ha ayudado mucho y es que, confesó sentirse bien no solo físicamente, también mentalmente, una razón que ha inspirado a otras mujeres a cambiar sus hábitos alimenticios, y adoptar un estilo de vida más saludable:

“Físicamente, me siento increíble, mentalmente también porque llevo un proceso: cada semana tengo cita con mi nutriólogo, psicólogo, fisioterapeuta, entonces, es un tema integral, mi cuerpo está superbién, me siento mejor que sin hacer la dieta y estoy adquiriendo hábitos alimenticios y rutinas muy buenos en la vida, entonces estoy como muy orgullosa del proceso y de vivir esta experiencia”.

Mariana Botas Presume su visita a San Miguel de Allende

A través de fotografías en bikinis o trajes de baño posando desde los maravillosos paisajes de playa que visita, hasta sus viajes por diferentes partes del mundo y la República Mexicana, Mariana Botas ha deslumbrado con atuendos que le han valido de una ola de halagos, y su más reciente look en San Miguel de Allende se colocó como uno de los favoritos.

Recientemente, la actriz, de 35 años, viajó a San Miguel de Allende para vivir unas vacaciones de ensueño en el Hotel Live Aqua, donde disfrutó de hermosos paisajes, jacuzzi y albercas, además de exquisitas comidas, noches de fogata y spa.

Mariana Botas Instagram: @marianabotasl (Instagram: @marianabotasl)

Además de su visita a este hotel, Mariana Botas compartió algunos detalles de su viaje, como su visita a la Parroquia de San Miguel Arcángel, que es uno de los sitios más emblemáticos del estado mexicano.

Mariana Botas presume su figura con minifalda y crop top

Ahí, la actriz posó con un atuendo fresco ideal para el clima caluroso de la primavera, optando por un look de crop top de manga corta y una minifalda smock con algunos olanes que complementó con unas sandalias cangrejeras de suela track, un sombrero ‘pamela’ y unas gafas de sol.

Los halagos a la actriz no tardaron mucho en llegar y sus fans apoyaron su proceso escribiendo: “Qué bonito tu outfit”, “Qué bonita te ves! Está súper lindo tu outfit! Pasa el dato!”, “Qué bonitas fotos y que linda luces”, “Wow tu cambio ha sido increíble!! Te lo aplaudo hermosa”, “Qué piernas”, “En verdad eres encantadora Mariana, que lindas pics y adoro la seguridad y el mensaje tan lindo que mandas!”.