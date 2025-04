¡No era Clara Chía! Revelan quién era la mujer con la que Piqué fue ‘captado’ comiendo helado

Mientras Shakira disfruta de las mieles del éxito por su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, el nombre de Piqué ha estado en el ojo del huracán debido a una serie de controversias donde, nuevamente, lo acusan de haber sido infiel, esta vez, a su novia, Clara Chía Martí.

La noticia estalló cuando el show de televisión ‘En Casa con Telemundo’, compartió un video donde se ve al exfutbolista en un famoso restaurante de Miami comiendo un helado acompañado de una misteriosa mujer pelirroja que desató rumores sobre un posible quiebre en su relación con Clara Chía Martí, sumado a sospechas de infidelidad que hicieron arder las redes sociales.

Esta no es la primera vez que Piqué enfrenta rumores de crisis con su novia, y es que, desde enero, la pareja ha estado en la mira, luego de que Shakira comenzara su tour, pues, a pedido de la cantante, el español se haría cargo de sus hijos, Sasha y Milan mientras ella emprendía este viaje por varios países del mundo, lo que provocó una separación “momentánea” con su actual novia.

Piqué y Clara Chía Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

¿Quién era la mujer con la que fue captado Gerard Piqué comiendo helado?

El video difundido por ‘En Casa con Telemundo’ expuso a Piqué disfrutando de lo que parecía ser una cita con otra mujer, lo que hizo estallar rumores de crisis con Clara Chía Martí, sin embargo, otros señalaron que se trataba de su novia con “peluca rojiza”, pero, recientemente se dio a conocer la identidad de su acompañante.

El ex de Shakira ha tenido que dividir su vida entre Barcelona y Miami para estar cerca de sus hijos, ahora más que nunca desde que comenzó la gira de la colombiana, por esta razón, el exfutbolista es captado pasando tiempo en ‘La Ciudad del Sol’.

Aunque en el video no mostró a Piqué con ningún tipo de acercamiento cariñoso o comprometedor, estallaron los rumores de romance, hasta que Jordi Martín reveló que se trataba de la novia de uno de los amigos del futbolista, desmintiendo cualquier tipo de información que comprometiera al español.

Jordi Martin revela la identidad de la “acompañante” de Piqué

Mientras unos aseguraron que fue Clara Chía Martí con peluca, la realidad es otra, y tal parece que la relación del español se mantiene a flote, pues el paparazzi, Jordi Martin, fue quien reveló de quién se trataba:

“Yo me he puesto las pilas, he investigado y aquí está toda la verdad”, comenzó diciendo el reportero que ha seguido de cerca a Piqué desde su separación con Shakira: “Ayer me pongo en contacto con el propietario de la factoría de azúcar, mi amigo desde hace muchísimos años, Ángel Sánchez. Le llamo y le digo, ‘amigo, ¿es cierto que Piqué estuvo comiéndose un helado con una chica?‘”, reveló Jordi Martin.

Fue el propietario de ‘La Factoría de Azúcar’ quien finalmente reveló que Piqué no estaba solo y quién era la mujer con la que fue captado: “No, Jordi, seamos rigurosos con la información. Piqué llegó con su amigo WestCol y WestCol llegó con esta chica, Piqué estaba solo y llegó solo. Era una cita de tres. WestCol con su novia y Piqué. Así que desmentimos por completo, la noticia es totalmente falsa”.