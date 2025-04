“Diva mundial”: estas son las exigencias de Shakira en sus conciertos por las que la tacharon de “exagerada”

La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ es una de las más grandes que haya hecho una artista latina, con un gran éxito que, tan solo en México, acumularía más de un millón de espectadores que tendrán la oportunidad de presenciar uno de los shows más espectaculares ofrecidos por Shakira.

Pero un espectáculo del ese nivel, solo podría llevarse a cabo solo si se cumplen ciertos requisitos que ya han sido dados a conocer, y es que, para que la ‘Loba’ “salga del armario”, cada uno de los países y estadios donde se presentará, deben estar equipados y ser capaces de adaptarse a la serie de exigencias para que sus shows se lleven a cabo de la forma ideal.

Shakira Getty Images (Getty Images)

Fue una entrevista que publicó Javier Ceriani con un músico de la cantante reveló lo ambiciosos que son sus conciertos y las razones que la han llevado a cancelar, algunas veces, sin reprogramar sus shows en países como Perú, Chile, Colombia y República Dominicana, pues no cuentan con la infraestructura adecuada para soportar el equipo de la talla que lleva la barranquillera.

Javier Ceriani revela lo ambiciosos que son los conciertos de Shakira

En un video publicado en sus redes sociales, Javier Ceriani compartió algunos detalles sobre el tour que actualmente se está llevando a cabo y que marca el regreso de Shakira a los escenarios, revelando las exigencias que le han impedido ofrecer shows en tres países:

“La gira de Shakira está tan pasada de calidad que hay algunos en Latinoamérica que simplemente no han dado la talla”, expresa en el reel que recientemente compartió Javier Ceriani.

La superestrella colombiana Shakira durante un concierto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México el domingo 30 de marzo de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) AP (Eduardo Verdugo/AP)

Además, confirmó lo que el equipo de Shakira ha publicado en sus redes sociales, expresando las razones por las que no ha podido ofrecer conciertos en diversos puntos de países como Chile, Colombia, Perú y República Dominicana:

“El espectáculo es superambicioso en producción y eso ha traído más de un dolor de cabeza al logístico en varias ciudades no hay ni tarima decente, ni luces, ni estructura para aguantar el show que se gasta la barranquillera, entonces ‘¿Qué hace el equipo de Shaki?‘, pues por seguridad y profesionalismo cancelan o reprograman sin pensarlo dos veces, cero improvisaciones”.

Además, aseguró que Shakira no solo está invirtiendo todo su dinero en que el show se lleve a cabo a la altura, sino que tendría consentido a todo su staff:

“El mismo músico fue quien dejó claro que la reina del pop se lo está gastando casi todo en producción, transporte, equipo técnico y en que todo el staff esté mimado, pues los tiene como reyes, porque si algo tiene Shakira es que cuida a los suyos”.

Eso sí, Javier Ceriani dejó claro, según las exigencias de Shakira, que podría cancelar sus conciertos, si el país que visita no está preparado para su show:

“La producción de Shakira no perdona medias tintas, en resumen, si Shaki llega a tu país, prepárate con todo, porque este show no es cualquier cosa, es nivel diva mundial y si no está todo listo, seguramente lo cancelará”.