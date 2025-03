¿Cuánto cuestan? 5 looks de Shakira que conquistaron a sus fans y fueron creados por grandes firmas

La gira de Shakira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ se ha convertido en una de las más grandes, incluso, superando el famoso ‘Eras Tour’ de Taylor Swift, rompiendo un récord que podría superar más de medio millón de fanáticos que podrán disfrutar de su espectacular show, que revive algunas de sus canciones más famosas y sus éxitos más recientes.

PUBLICIDAD

Como era de esperarse, la barranquillera llevaría un brillante guardarropa, compuesto por piezas que van desde lo sensual, hasta el estilo Barbie, la famosa estrella pop sigue sorprendiendo a sus fanáticos, con una serie de looks que han sido aplaudidos por su público, y es que, su faceta rockera y esos outfits de inspiración árabe ya no son lo único que presume, al menos no en este tour.

Si todavía no asistes a uno de los conciertos de Shakira de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ estos son los looks con los que promete dejarte con la boca abierta, siendo los perfectos acompañantes de sus interpretaciones.

Shakira Es la primera artista en lograr esta hazaña en el recinto y reafirmando su conexión inquebrantable con México. (Lulu Urdapilleta)

Los 12 looks que viste Shakira en su gira y sus diseñadores

La cantante luce 12 cambios de vestuario en su gira, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, y tal parece que una ‘loba’ posee en su guardarropa algunos de los looks más costosos y finos hechos por algunos de los diseñadores más prestigiosos.

Su relación con la marca fundada por Gianni Versace y comandada por Donatella, es una de las que tiene mayor protagonismo, pues hicieron tres piezas especialmente para Shakira, un top tipo chandal blanco, el segundo al puro estilo coquette y el tercero un top con falda de malla metática.

Además, porta marcas de diseñadores emergentes como Caroline Resnik (Primal Stuff), Anamika Khanna y dos looks marrones, de Natalia Fender y otro de Jawara Alleyne.

Otros diseñadores que además, poseen una visión única de la moda, son Lindsey James; un deslumbrante conjunto morado de Dario Mittmann, una pieza digna de museo con el juego de ondas y movimiento de Gaurav Gupta y un destellante vestido de cristales y espejos de Zuhair Murad en colaboración con Tiffany & Co. Mientras que Jawara Alleyne, fue quien tuvo la oportunidad de vestir a la estrella pop con dos looks, como Versace lo hizo.

PUBLICIDAD

Los 5 looks más aplaudidos de Shakira en su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Cada uno de los looks que Shakira presumió en su gira van directamente relacionados con la narrativa de sus canciones siendo el complemento perfecto de los versos que la colombiana interpreta frente a su público, sin embargo, hay cinco atuendos que lograron capturar la atención del público.

El vestido de cristales de Zuhair Murad

El elegante vestido de 10 mil cristales que Shakira utilizó para interpretar su tema ‘Última’ es sin duda uno de los favoritos de los fans, y es que, es la perfecta metáfora de todas las lágrimas que derramó y cómo fue que las convirtió en diamantes con el éxito de su nuevo álbum.

El movimiento en el vestido de Gaurav Gupta

Otro de los momentos más emotivos de sus conciertos es su interpretación de ‘Acróstico’ que la estrella pop dedicó a sus hijos, Sasha y Milan, vistiendo un hermoso vestido azul con mucho movimiento de Gaurav Gupta.

El sexy body de Dario Mittmann

Los movimientos de la loba se acompañan de un increíble look ceñido de Dario Mittmann y es que, no hay una pieza igual para interpretar su icónica canción ‘She Wolf’ con sus espectaculares y sensuales bailes.

El estilo ‘vaquero’ de Shakira con firmas mexicanas

Shakira apostó por el toque vaquero con la ayuda de Vero Solís y su marca ‘Josefina’, donde utilizó una chaqueta dorada con bordados rojos, donde colaboró con Grupo Frontera para interpretar su canción ‘(Entre Paréntesis)’.

Una Barbie de Versace

Para ‘Te Felicito’, Shakira posó con un brillante look rosa de Versace, donde ofrece a sus fans sus icónicos pasos de baile con un conjunto de vestido, bodas y guantes.