¿Indirecta a Nodal? El look de la venganza ‘al desnudo’ de Cazzu con el que probó que “no necesita esponjas”

La tarde del 2 de abril, Cazzu encendió las redes sociales con un sexy posado que dejó poco a la imaginación, desde un entorno natural que ha desatado una ola de halagos por parte de sus seguidores, quienes no tardaron mucho en comparar su figura con la de Ángela Aguilar.

Pasaron algunos meses hasta que la ‘Jefa del Trap’ retomó sus redes, esto luego de su mediática separación con Christian Nodal, quien fue señalado de haber sido infiel a la argentina con Ángela Aguilar, lo que generó el enojo del público, mismo que ha terminado por pasarles factura a nivel profesional.

Luego de ocupar sus redes exclusivamente para anunciar el lanzamiento de sus sencillos, ‘La Cueva’, ‘Dolce’ y ‘Con Otra’, Cazzu compartió una imagen que desató pasiones, desde su natal Jujuy, Argentina.

Cazzu. Empoderada, libre, pero sobre todo feliz y tranquila, se muestra Cazzu en el nuevo video de su canción "Con otra" que encendió las redes. (Especial)

El look de la venganza ‘al desnudo’ de Cazzu que causó furor

A punto de cumplirse un año de la separación de Cazzu y Christian Nodal, la cantante argentina enfocó sus energías en la maternidad y su regreso a la música, donde estuvo trabajando en el estudio de grabación de la mano de su entrañable amigo y productor, Nico Cotton.

De ahí, se han desprendido temas como ‘La Cueva’, una conmovedora balada con la que Cazzu comenzó su trilogía de duelo, al puro estilo de Shakira. Más tarde, la argentina lanzó su corrido tumbado, ‘Dolce’, recordando uno de los momentos que vivió junto a Christian Nodal con un vestido rojo durante su paso por los Latin Grammys, y, su más reciente sencillo, ‘Con Otra’, que, para algunos, fue una clara advertencia para Ángela Aguilar.

Pero esta vez, no se trató del adelanto de nueva música (o quizás eso parece) pues Julieta Cazzuchelli decidió sorprender a sus más de 17 millones de seguidores con una fotografía topless de espalda, mirando fijamente a la cámara, mientras dejaba ver sus atributos, que cubrió ligeramente con unas telas estilo pareo de animal print de leopardo.

Su rostro estaba completamente limpio y sin gota de maquillaje y su peinado lucía desenfadado con el cabello mojado, igual que algunas zonas de su cuerpo como sus brazos.

Esta sensual y selvática fotografía, fue tomada en Las Yungas Jujeñas, donde se ve a la ‘Jefa del Trap’ haciendo un sensual posado, sentada sobre una roca, mientras que, en una segunda fotografía, solo se alcanza a ver a Cazzu sumergida en el agua frente a una cascada.

Cazzu causa furor por su foto al desnudo

Usuarios no tardaron mucho en reaccionar a esta imagen que está muy cerca de alcanzar el millón de likes y casi 10 mil comentarios mismos que aplauden su sensual figura tras haberse convertido en madre hace poco más de un año.

En los comentarios hubo quienes halagaron únicamente a la argentina, mientras que otros recordaron a su ex, Christian Nodal y hasta a Ángela Aguilar:

“La inseguridad del ‘innombrable’ se va a potenciar. Majestuosa, guapísima y segura de sí misma. Todo lo que aquel sonorense no soporta”, “Una amazona jujeña”, “Bella natural y genuina… y soporten”, “La tía pelucas no va a soportar”, “Qué es esto me muero las sirenas sí existen. Bella Cazzu”, “Al rato la amaaaaaarrrrr con su foto en el agua enseñando piel”, “no usa esponjas, ni extensiones”.