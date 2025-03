¿Igual que Ángela? Revelan supuestas “humillaciones” de Cazzu a esposa de hombre casado con el que “estuvo”

La polémica terminó por alcanzar a Cazzu, esto luego de que el fin de semana, explotara el rumor en el que se acusó a la argentina de sostener un romance con un hombre casado, mientras la esposa de este, estaba embarazada, recordando las razones por las que arremetieron contra Ángela Aguilar.

PUBLICIDAD

Esta controversia se suscitó una semana después de que Cazzu estrenara su tema ‘Con Otra’ que habla sobre el karma que le llegará a una mujer que se metió en la relación y que muchos atribuyeron a Ángela Aguilar, quien se casó con Christian Nodal, tan solo unos meses después de que el cantante anunciara su ruptura con la madre de su hija.

Mujer acusa a Cazzu de “robarle” a su marido

Fue una mujer de nombre Nadir Jalir, quien, en una entrevista con Elisa Beristain, reveló que había sido Cazzu, quien entonces se conocía simplemente como ‘Julieta’, una cantante de cumbia, la que le había robado a su esposo:

Cazzu estrena 'Con Otra' Youtube

“Yo tenía a mi marido y estábamos por tener nuestra segunda hija, cuando me entero de que él me engañaba con… En ese tiempo acá la conocíamos como Julieta, era Julieta, cantante de cumbia, que ahora es Cazzu”.

Previo a su entrevista, Nadir Jalil escribió a través de sus redes sociales: “Muy lindo el tema de Cazzu, pero me recuerda en el 2014 cuando me mandaba mensajes contándome lo hermoso que lo había pasado en el cerro con mi marido y yo llorando en la maternidad embarazada de 8 meses de mi hija. Memoria”.

Nadir Jalil expone supuestas humillaciones de Cazzu tras acusarla de “robarle” a su esposo

Además, la joven aseguró que encaró a la pareja mediante Facebook, donde reveló tener contacto con Cazzu y descubrir el engaño de su esposo de nombre Javier Alejandro Lagos, “En ese momento se utilizaba mucho el Facebook y yo con ella me contactaba Face y era la primera vez que me enteraba de un engaño de él”.

También, reveló la supuesta humillación que recibió por parte de la cantante durante una fiesta de XV años, mientras ella todavía estaba embarazada:

PUBLICIDAD

“Fue la peor humillación. Me arrepentí de haber ido a eso XV años. No debí haber ido. Yo estaba con mi panza. Pues ella llegó con su amiga, toda soberbia. Me miraba y se reía. Yo me sentía desprotegida, humillada y avergonzada. Agarré mi carterita y empecé a caminar, me fui, estaba en el auto afuera, él salió detrás de mí y nos fuimos a casa. Mi mamá me dijo cuando llegué llorando ‘no debiste haber ido, no debiste pasar por semejante humillación’. Me sentía muy humillada esa noche”.

A su vez, contó las burlas que supuestamente Cazzu le hacía, al contarle los encuentros que tenía con su esposo: “Tenía vómitos, no quería comer. Fue cuando nos mandamos mensajes. Ella me dijo ‘es verdad, estuve con él anoche en ‘El Cerro’, me dijo en tono de burla ‘quédate tranquila porque no me tocó un pelo tu marido’. Me temblaban las manos, lloraba, y embarazada, fue mi peor embarazo”.

A pesar de lo mencionado, los conductores de Ventaneando desmintieron la versión de la mujer, y aseguraron que fue una bailarina de Cazzu, quien, en realidad, se metió en la relación de la cantante de ‘Con Otra’.