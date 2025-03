“Casi me rompe”: Ángela Aguilar lanza ‘dardo’ a Cazzu durante su discurso en ‘Women in Music ¡No se quedó callada!

La noche del 29 de marzo se llevó a cabo la gala Billboard Women in Music, en el YouTube Theater en Hollywood Park, California, donde se honra el valor de las mujeres en distintos ámbitos de la música, con invitadas como Doechii, Jennie, Gracie Abrams, Becky G, Kali Uchis, entre otras famosas que acapararon la atención por sus deslumbrantes looks.

Quien ese día se llevaría uno de los máximos reconocimientos, sería Ángela Aguilar, quien fue honrada con el premio ‘Breakthrough’ por su impacto en la industria musical, y cómo, a sus 21 años, ha logrado construir su propio legado, siguiendo los pasos de su familia, quien es reconocida como una de las dinastías más importantes en México.

La hija de Pepe Aguilar acudió con un deslumbrante atuendo azul celeste que volvió a causar opiniones divididas, mientras unos, la compararon otra vez con Cazzu, otros señalaron que la joven, se veía mejor que nunca y que los “errores” que cometió en su aparición durante la gala de ‘Premio lo Nuestro’ habían desaparecido.

Sumado a su look, y uno más en color blanco y negro por el que le agradecieron haber honrado sus raíces mexicanas, la esposa de Christian Nodal, ofreció un poderoso discurso que para algunos internautas, se trató de un poderoso dardo dirigido a Cazzu, quien se encuentra disfrutando de las mieles de su exitosa canción ‘Con Otra’ que apenas cumplió una semana de haberse estrenado y aseguran, tuvo indirectas para Ángela Aguilar y hasta sus padres.

El discurso de Ángela Aguilar en Billboard Music Awards 2025 y la supuesta indirecta a Cazzu

Luego de interpretar la canción ‘Cielito Lindo’ junto al coro comunitario integrado por adultos y niños inmigrantes, ‘Harmony Project’, Ángela Aguilar subió al escenario del YouTube Theater para agradecer el premio con el que fue galardonada y ofrecer un poderoso discurso en el que hizo mención sobre lo doloroso que ha sido para ella, enfrentar las críticas, después de confirmar su relación con Christian Nodal y que, hubo quienes lo consideraron como una indirecta a Julieta Cazzuchelli:

“Sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas, y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy”.

Después, la joven de 21 años, recordó a su abuela, Flor Silvestre, señalando los valores con las que le educó y exaltó la importancia de la sororidad:

“Porque la música es quien soy. Es el hilo que me conecta con cada mujer que vino antes de mí, como mi abuela Flor Silvestre, y me ha enseñado que estas mujeres aquí hoy no son mi competencia, porque somos el legado unas de otras. Y ella me enseñó que puedes luchar en silencio, y que la música habla mucho más fuerte que lo que dicen otras personas”.

A su vez, aprovechó el momento para inspirar a niñas a que sigan su propio camino, sus reglas y no se dejen guiar por los otros:

“A cada niña que está viendo esto y se pregunta si debería hacerse más pequeña para encajar en las ideas de alguien más sobre quién es ella, no lo hagas. En este mundo tratarán de escribir tu historia por ti; no los dejes. Canta tu verdad, y cuando te digan que te calles, si eso es lo que quieres, si realmente es lo que quieres, canta aún más fuerte”.

Por último, lanzó un discurso con tintes políticos, alzando la voz por las mujeres inmigrantes:

“Por último, quiero aprovechar este momento para alzar mi voz por las mujeres cuyas voces no siempre tienen un escenario, por las mujeres que dejan atrás todo lo que conocen cruzando fronteras con nada más que esperanza en sus corazones, solo para encontrarse viviendo en la incertidumbre y el miedo. Por las mujeres inmigrantes en este país que trabajan incansablemente, construyendo y nutriendo, sacrificándose, y que aun así permanecen invisibles, sin ser escuchadas ni protegidas, esto es para ustedes. Yo las veo. Las honro. Ustedes merecen seguridad, dignidad, el derecho a soñar. Y si mi voz, mi música y mi presencia en este escenario pueden recordarles que no son invisibles, entonces cantaré por ustedes cada vez”.

Su discurso lo cerró diciendo: “Así que esta noche acepto este premio por cada mujer que alguna vez tuvo que romper barreras. Por mi abuela. Por mi madre, que es honrada esta noche. Y por cada mujer que ha allanado el camino para que cada niña pueda soñar. No nos estamos derrumbando. Estamos rompiendo barreras. Gracias, ¡y que viva México!”.