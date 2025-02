“Mejor no hubiera dicho nada”: Angélica Vale habla de la muerte de Daniel Bisogno y su respuesta indigna al público

El mundo del espectáculo en México se conmocionó tras anunciar la partida de uno de los periodistas del mundo del entretenimiento más destacados. Daniel Omar Aguilar Bisogno, falleció a los 51 años de edad tras enfrentar problemas de salud derivados de un trasplante de hígado.

Poco a poco, los amigos más cercanos del conductor de espectáculos, han enviado sus condolencias a la familia que atraviesa el duelo tras su fallecimiento, entre ellos, famosos como Betty Monroe, Maribel Guardia, Eugenio Derbez, Ana Bárbara, Fran Meric entre otras figuras destacadas del medio.

Sin embargo, quien ha llamado la atención por su reacción fue su prima, Angélica Vale, quien generó debate en redes sociales tras romper el silencio por la muerte de Daniel Bisogno.

¿Dónde reposarán los restos de Daniel Bisogno? Descanse en paz

Angélica Vale rompe el silencio y habla de la muerte de Daniel Bisogno

En el mundo del espectáculo hay lazos de sangre que resultarían sorprendentes para algunos, entre ellos, el de Angélica Vale y Daniel Bisogno, primos que comenzaron sus carreras artísticas desde muy jóvenes.

Fue así que, la hija de Angélica María, fue abordada por los medios de comunicación sobre la muerte de su primo, confesando seguir en shock tras la noticia:

“Pues sí, duele muchísimo yo en shock como por varias horas, hasta que hasta pude hablar, bueno textear con mi prima porque iba en un avión, y todavía sigo sin creerlo, todavía siento que me lo voy a encontrar en cualquier momento, ¿sabes?”.

A su vez, la conductora de ‘Juego de Voces’ contó cuando fue la última vez que lo vio y el presentimiento que tuvo:

“La última vez que lo vi, fue que nos fue a ver al show que le había gustado muchísimo y algo me dijo ‘abrázalo mucho’ y eso fue lo que hice, lo abracé mucho, mucho, porque además teníamos mucho tiempo de no vernos; yo vivo en Los Ángeles y él acá. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos entonces encontrármelo, ahí fue bien bonito”.

Por último, hizo una reflexión sobre la unidad familiar, asegurando que ya estaban planeando una reunión de primos y mantener contacto, tras la muerte de Bisogno:

“Tengo muchas más ganas de ver a mis primos, de verlos y apapacharlos. Incluso ya vamos a hacer una reunión ya de primos del otro lado de la familia, vamos a hacer una reunión pronto, viviendo en Los Ángeles se complica muchísimo; a mis hermanos los veo muchos más, a mis sobrinos también se aman con mis hijos, y aunque ya están más grandes, mis sobrinos son divinos y aguantan a mis hijos y juegan con ellos”.

Reacción de Angélica Vale a la muerte de Daniel Bisogno indigna al público

Angélica Vale causó opiniones divididas tras hablar de la muerte de su primo, Daniel Bisogno, y es que, para algunos, habría resultado un tanto fría y distante que terminó molestando a los internautas, quienes arremetieron contra la famosa actriz por mostrar esta supuesta actitud ante un tema tan sensible.

“Pues la verdad, creo que se preocupó más por dejarnos claro que vive en Los Ángeles que de verdad fingir que sintió algo por la muerte de su primo, no digo que se azote, pero la neta se hubiera esforzado más a fingir”; “Ni se interesó por el fallecimiento”; “Bien chafa mejor no hubiera dicho nada”; “¡¿Qué va a decir esta pesada!? Nunca aceptaron que eran familiares ridícula”.