Con sexy ombliguera y 10 años menos: Angélica Vale presumió cinturita y abdomen plano

Tras una larga lucha con su peso, Angélica Vale reapareció en redes sociales con un evidente cambio físico que ha sido aplaudido por sus seguidores, que le han aplaudido el esfuerzo que por fin ha dado frutos tras años de buscar una transformación.

La actriz, de 47 años, se había mostrado un tanto decepcionada y hasta frustrada por su lucha hasta ahora ‘fallida’ por bajar de peso, pero en sus últimos posteos, la enorme sonrisa que presume, demuestra que la espera y que, los nueve años de intentar han valido la pena.

En septiembre, Angélica Vale ofreció una entrevista a los medios de comunicación para hablar sobre su tratamiento para bajar de peso, y las dificultades que tiene para trasladarse desde Los Ángeles (donde actualmente vive) hasta la Ciudad de México, donde trabaja formando parte de la puesta en escena de ‘Vaselina’.

“Mi doctor le atinó al tratamiento hormonal que había estado pidiendo, con mis hijos me dieron hormonas y eso me hizo subir, fue muy difícil encontrarle; fueron nueve años de buscar y por fin lo encontré. Me desintoxicaron, antes comía tres lechugas y no baja un kilo, decía ‘¿por qué? Eso está rarísimo”. Explicó en una entrevista a los medios de comunicación durante la alfombra roja de ‘Vaselina’.

Angélica Vale presume su transformación física

La famosa hija de Angélica María, se ha mostrado feliz y plena en sus últimas publicaciones en sus redes sociales tras su evidente transformación física que ella misma ha declarado como una larga lucha que por fin está ganando.

Angélica Vale publicó una fotografía junto a Eugenio Derbez, luego de que el famoso actor visitara la cabina de radio (Cali 93.9) donde actualmente trabaja la ex ‘Soñadora’, fue ahí, donde presumió su impactante físico.

Con un total look negro compuesto por una sudadera tipo crop top, que dejaba al descubierto parte de su abdomen plano y unos pants cargo a la cadera, muy al estilo Shakira, que combinó con unos tenis que, a su edad, son un claro desafío a las famosas reglas que Carolina Herrera volvió tema de debate y controversia.

La actriz está presumiendo no solo nueva figura, sino su mejor momento en cuanto a salud y bienestar, mostrándose segura y mucho más confiada, tanto que se ha valido de halagos por parte de sus seguidores que aplauden su transformación física.

“En esta ocasión no es opinar, es celebrar, que logró su deseo de sentirse bien y ella lo viene compartiendo en entrevistas y todos sabemos que lograr algo así y verse como ella quiere es de celebrar y externar, que se ve bonita y que está valiendo la pena tanto trabajo interior”. Comentó una usuaria.

¿Cómo perdió peso Angélica Vale?

