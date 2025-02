¿De qué lo acusó? Aseguran que el divorcio de Daniel Bisogno lo habría ‘detonado’ esta famosa conductora

Tras darse a conocer la muerte de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero, varios aspectos de la vida del famoso conductor de ‘Ventaneando’ han salido a la luz, entre ellos, las diferencias ‘irreconciliables’ en su matrimonio con Cristina Riva Palacio, que detonaron su complicada separación.

A pesar de tener una separación complicada, Cristina Riva Palacio confesó que, en el momento en el que el famoso conductor de televisión enfermó, ya habían limado toda aspereza e incluso reveló que fue a ella a quien acudió cuando necesitó ser trasladado de urgencia al hospital:

“Le hablé a Cristina, la mamá de mi hija, que después de una separación complicada, hemos aprendido a tener una estupenda relación”.

Sin embargo, las acusaciones que hizo sobre el conductor, donde lo catalogó como una persona violenta y pervertida, han vuelto a salir a la luz, señalando a la mujer que detonó la ruptura entre ambos, siendo quien alentó a Cristina Riva Palacio a separarse de Bisogno.

¿Quién alentó a Cristina Riva Palacio para separarse de Daniel Bisogno?

Aunque los problemas entre Cristina Riva Palacio y Daniel Bisogno fueron resueltos previo a la muerte del periodista de espectáculos, ha resurgido la enemistad que tuvo con Raquel Bigorra, la mujer a quien acusó de filtrar información sobre su divorcio, además de ser ella quien habría recomendado a su exesposa separarse de él, recomendándole abogados.

Fue Daniel Bisogno quien expresó su decepción durante un programa de ‘Ventaneando’, señalando que, quien fuera su amiga desde principios de los 2000, había roto su confianza fracturando su amistad en 2019, acusándola de filtrar información, no solo de él, también de otros famosos como Atala Sarmiento y sugirió que Raquel Bigorra y su esposo Alejandro Gavira fueron quienes detonaron su divorcio con Cristina Riva Palacio.

“El día de la separación, estaba Raquel y su esposo, trataron de defenderla, me encaminaron a que ya no había reconciliación. Al otro día, Cristina me pidió el divorcio. Me vale gorro que me tachen de maldito, de puto, pero no de tonto”.

Fue un programa de variedades conducido por Raquel Bigorra y Daniel Bisogno. Foto: Vía twitter.com/rbigorra

¿Cómo fue la última plática entre Cristina Riva Palacio y Daniel Bisogno?

Luego de que se diera a conocer la muerte de Daniel Bisogno a causa de complicaciones tras su trasplante de hígado, Cristina Riva Palacio, su exesposa, rompió el silencio y reveló cuál fue su última conversación que tuvieron

Lo primero que reveló fue el profundo deseo de Bisogno por salir del hospital y ver a su hija: “Fueron días complicados, llenos de fe, Daniel luchando hasta el último segundo, nunca se rindió. Siempre preguntando por su hija, siempre diciendo: ‘Ya quiero salir para irme a ver a mi bebé’”.

Por último, Riva Palacio contó cómo fue su despedida de Daniel Bisogno: “Nos despedimos diciendo: ‘Tranquilo, yo cuido a la niña, tiene la mejor familia. No te preocupes, la niña va a estar bien’”.