¿La humilló? El polémico comentario de Ángela Aguilar a Lucero Mijares que indignó a los fans

En redes sociales ha vuelto a surgir una polémica entrevista de Ángela Aguilar que provocó una serie de críticas por parte del público, luego de referirse a Lucero Mijares con un adjetivo que generó indignación.

PUBLICIDAD

Esta polémica se revivió en medio de la ola de críticas que ha recibido Ángela Aguilar, luego de que saliera a la luz la entrevista de Cazzu en el programa de ‘La Joaqui’, PLP, en donde desmintió la declaración de la hija de Pepe Aguilar, quien mencionó que “ningún corazón se había roto”, a lo que la argentina respondió tajantemente:

“Habló de mis sentimientos cuando no sabe cómo la pasé, yo sufrí mucho, se rompió más que un corazón, fue un proceso difícil, yo respeté a todos, pero un ejemplo para mi hija es que debemos poner límites”.

Pero esta ‘rivalidad’ entre Ángela y Cazzu no ha sido la única, por ello, en redes sociales se han vuelto a revivir una a una las polémicas que ha protagonizado la cantante de regional mexicano, entre ellas, un comentario hacia Lucero Mijares que para muchos resultó ‘desafortunado’.

Cazzu La rapera argentina respondió contundente a las declaraciones de Ángela Aguilar (TikTok)

Ángela Aguilar rompe el silencio sobre su rivalidad con Lucero Mijares

Hace un tiempo, se empezó a hablar de una supuesta rivalidad entre la hija de Pepe Aguilar y Lucero Mijares, y es que ambas, a su corta edad, lograron convertirse en referentes de la música en México, mostrando el gran talento heredado de sus familias, razón por la que se ha puesto el ojo en ambas.

Hace un año, Ángela Aguilar se encontraba haciendo la promoción de su álbum ‘Bolero’ fue entonces que, en una de las entrevistas que ofreció, fue cuestionada sobre su supuesta rivalidad con Lucero Mijares, a lo que respondió que estaba harta de las comparaciones y que estas se hicieran solo entre mujeres, sobretodo en un medio que es tan complicado.

“A mí lo que más me choca, lo que más me da coraje es que los medios quieren poner a las mujeres en rivalidades, quieren sacar notas negativas hacia ellas” y agregó: “Son una babosada, la verdad no he conocido a la peque, he visto que canta increíble, veo que ha seguido los pasos de sus papás que yo admiro muchísimo. Les gusta inventar las cosas, yo ni siquiera la he conocido”.

PUBLICIDAD

@olimpicasemetio En medio de la entrevista exclusiva que tuvimos con la cantante mexicana Ángela Aguilar, la artista nos contó sobre los rumores de su rivalidad con la cantante Lucero Mijares y aseguró que son solo "chismes". @angela_aguilar_ @luceromijaresoficial Nota exclusiva de Olímpica Stereo 🎤 @tarikmejia #AngelaAguilar #angelaaguilar #angelaaguilarfans #angelaaguilaroficial #ángelaaguilar #angelaaguilar⭐️ #lucerominjares #luceritominjares #chismes #chismesito #chismesitotime #chismeschismes #chismescolombia ♬ sonido original - Olimpica St 105.9

Critican a Ángela Aguilar por referirse de esta forma a Lucero Mijares

Sin embargo, la serie de comentarios no pararon ahí, y a pesar de que Ángela Aguilar expresó su admiración y apoyo hacia Lucero Mijares, los internautas no pasaron desapercibido que la nieta de Antonio Aguilar, haya “pobreteado” a la hija de Manuel Mijares, mencionando:

“Yo ni siquiera he conocido a la pobre mujer, a la pobre niña. De verdad a mí lo que más me choca y esto te lo puedo decir; lo que más coraje, me ‘encamiona’ es que los medios de comunicación quieran poner a las mujeres en rivalidades. Quieran sacar cosas negativas hacia ellas”.

En redes sociales comenzaron a reprobar los dichos de Ángela Aguilar, escribiendo comentarios en los que se leía: “¿Por qué “peque”, por qué “pobre mujer " por qué “pobre niña” por qué minimiza? Si se ve que Lucerito es súper cool”, “Por Dios cómo la llama pobre niña y pobre mujer. lucerito Mijares si es una niña talentosa canta muy bonito super bien”, “La peque… solo es 2 años más grande que ella”, “Porque dice pobre mujer pobre niña que eso”.