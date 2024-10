José Eduardo dice que a Eugenio Derbez “solo le gusta embarazar mujeres” y así reaccionó su padre

¿La reconciliación duró poco? Una vez más se ha vuelto a armar el drama en la familia Derbez, esto, luego de que Eugenio Derbez hiciera desafortunados comentarios sobre la crianza que tuvo José Eduardo con Victoria Ruffo, alegando que sus vicios los heredó de la familia de su madre.

Vale recordar que la enemistad de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se mantuvo durante décadas hasta que nació Tessa, el 30 de junio pasado, cuando, la reconciliación fue inevitable y ambos se volvieron a ver las caras para recibir al nuevo miembro de su familia, dejando ver al público que la mala relación quedó en el pasado inmortalizando su ‘perdón’ en una fotografía familiar.

Pero tal parece que los comentarios que ambos se dedicaron de poco valieron, pues Eugenio Derbez volvió a desatar polémica luego de señalar a la madre de José Eduardo como la posible culpable de sus vicios y se lamentó por no estar cerca de él cuando era un niño para poder encaminarlo.

Reencuentro de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez Instagram: @jose_eduardo92 (Instagram: @jose_eduardo92)

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Victoria Ruffo?

Lo que parecía una reconciliación genuina terminó en polémica luego de que en una reciente entrevista, Eugenio Derbez dejara ver una vez más que las cosas entre él y Victoria Ruffo podrían no ir cómo tanto lo presumieron en el nacimiento de su nieta, pues, comentó.

“Yo sé que fuma porque vio a su mamá fumar toda la vida. Sé que toma porque vio a su mamá tomar también”, comentó Eugenio Derbez en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde profundizó sobre temas familiares, lamentándose no estar presente en la infancia de su hijo: “Me perdí toda la vida de mi hijo. Me perdí su infancia, me perdí verlo crecer. Me hubiera encantado guiarlo por otro camino”.

Este comentario dio lugar a una serie de críticas por parte del público, y poco tiempo pasó para que José Eduardo también reaccionara a las declaraciones de su padre sobre su madre mandándole un contundente mensaje.

José Eduardo Derbez Muchos sospechan que Victoria no estuvo en el nacimiento de su hija (@jose_eduardo92/Instagram)

José Eduardo a Eugenio Derbez tras señalamientos a Victoria Ruffo y así reaccionó

Al poco tiempo de que se viralizara la declaración de Eugenio Derbez, José Eduardo fue abordado por la prensa, quienes buscaban conocer cuál era su postura frente a los duros argumentos que lanzó su padre contra Victoria Ruffo y la respuesta fue tan polémica que dejó a todos sorprendidos.

“A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada. Ahora resulta”, expresó José Eduardo Derbez en un encuentro con la prensa, dejando ver el apoyo y cariño que siente por su madre, además de exhibir que el pasado y la relación complicada que hubo entre ellos sigue saliendo a flote.

Ante lo dicho por su hijo, Eugenio Derbez nuevamente fue abordado por los medios de comunicación para ser cuestionado sobre los cometarios que su hijo lazó sobre él tras su polémica declaración sobre Victoria Ruffo, a lo que el famoso actor se limitó a contestar entre risas: “Bueno, está bien, pero lo demás se lo enseñó la mamá en su casa”.