Eugenio Derbez podría demandar a Adrián Marcelo por polémica filtración en LCDLFM

Una polémica más se suma a la carrera de Adrián Marcelo mientras participa en ‘La Casa de los Famosos México’. Esta vez reveló información acerca de ‘LOL México’, reality show de Eugenio Derbez, por lo que internautas exigieron al comediante que tome acciones legales en contra del regiomontano.

El nombre de Adrián Marcelo ha acaparado los titulares desde que se comenzó a transmitir LCDLFM, pues su personalidad polémica lo ha llevado a ser duramente criticado por usuarios de redes sociales, quienes lo han declarado como uno de los más odiados del programa.

Ahora, en medio del escándalo que surgió a raíz de sus palabras hacia Gala Montes, en las que desacreditó su depresión e incluso insinuó que estaba a punto de lanzarse a los golpes con ella, esta vez el creador de contenido filtró información que podría merecerle una demanda por parte de Eugenio Derbez.

Adrián Marcelo filtra ganadores de ‘LOL México’

Fue en una conversación con los miembros del cuarto ‘Tierra’ que Adrián Marcelo reveló quiénes serán los dos primeros lugares de la próxima edición de ‘LOL México’, producción de Eugenio Derbez:

“¿Sabes quién quedó en segundo lugar? Tu amiga Karime”, comentó el conductor de Multimedios. “Yo sé que al formato hay que adaptarse, pero no me vas a decir que Karime es más chistosa que Mole”.

Usuarios de TikTok inmediatamente etiquetaron a Eugenio Derbez en los comentarios del video y le exigieron que castigue la filtración de Adrián Marcelo, aunque el productor aún no se pronuncia al respecto.

En la sección de comentarios se puede leer la opinión de los internautas: “Es que Adrián no cree que haya gente que los vea todo el tiempo”, “La cara de envidia de que Karime quedó en segundo”, “¿Será que Adrián Marcelo no sabe que está en vivo las 24 horas?” y “Este hombre no tiene idea de lo que le perjudicó al productor”.