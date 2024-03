¿Por culpa de Eugenio? Alessandra Rosaldo contó el episodio más ‘oscuro’ de su vida: “Tuve mucho miedo”

Aislinn Derbez compartió una íntima y esperada charla con Alessandra Rosaldo donde compartió uno de los momentos más oscuros de su vida, su proceso con la menopausia y que, incluso, llegó a pensar en separarse de Eugenio Derbez.

La cantante de ‘Sentidos Opuestos’ ha estado en el centro de la polémica por las actitudes que ha tenido a lo largo de las temporadas del reality show de su esposo, ‘De Viaje con los Derbez’ y no solo eso, sino que, en distintas ocasiones, abrió su corazón para revelar como ha sido adaptarse a la familia y cómo logró tener una voz en ella.

Parte de estas declaraciones formaron parte de un nuevo capítulo del pódcast de Aislinn Derbez, ‘La Magia del Caos’, donde Rosaldo reveló qué llegó a desdibujarse en su relación con Eugenio Derbez y que incluso llegó a pensar en la separación.

Aislinn Derbez y Alessandra Rosaldo Youtube: Aislinn Derbez (Youtube: Aislinn Derbez)

¿Alessandra Rosaldo se iba a separar de Eugenio Derbez?

Alessandra Rosaldo reveló algunos de los capítulos más oscuros de su relación con Eugenio Derbez y cómo ir a terapia la llevó a tomar la decisión de separarse de comentando que se había ido de la casa y el actor, simplemente la dejó ir, dejando claro que esperaba que él lo impidiera y continuaran juntos. “Siempre existe esta cosa de ‘ojalá no me deje ir’, y eso no sucedió, no solamente me dejó ir”.

Reveló cómo le afectó el hecho de estar con Eugenio Derbez y estar por primera vez con una persona que tenía más éxito, la llevó a optar por rechazar oportunidades de trabajo para apoyarlo, comenzando a abandonarse a sí misma “Por primera vez conocí a un hombre mucho más exitoso que yo y a otro nivel [...] Sentí que me tocaba a mí ser la que sacrificara todo”.

Y añadió que el papel que tomó fue el de ser la mujer ideal para el padre de Aislinn Derbez: “Me desdibujé por completo cuando conocí a tu papá, porque creí que era lo que me tocaba hacer en ese momento. Era como un lugar común, abandonarme, la primera vez que hice conciencia de ese patrón, fue cuando conocí a tu papá”.

Alessandra Rosaldo revela el peor episodio de su vida Youtube: Alessandra Rosaldo (Youtube: Alessandra Rosaldo)

Alessandra Rosaldo reveló cómo enfrentó la menopausia

La cantante, de 52 años, también reveló uno de los momentos más oscuros, cuando enfrentó la menopausia, calificándolo como “lo peor que le había pasado en la vida”, viviendo un periodo donde “todo se juntó”, sumando una serie de síntomas que la llevaron a desvanecerse, como sudoraciones, arritmias, dolores de cabeza, sequedad, caída de cabello y ataques de pánico, lo que le hizo temer por su vida y dejar sola a Aitana.

“La menopausia es lo peor que me ha pasado en la vida, en mi caso ha sido absolutamente físico, con sus cosas emocionales. La parte física ha sido tan fuerte que el sentirme morir físicamente, me llevó a estar perdida de manera emocional”.

Revelando que entre los síntomas que tuvo fueron sudoraciones, arritmias, dolores de cabeza, sequedad, caída de cabello y ataques de pánico, lo que le hizo temer por su vida y dejar sola a Aitana.

Contó que fue Eugenio Derbez quien llamó al terapeuta de ella mostrando su preocupación por Alessandra: “Eugenio le habló a mi terapeuta y le dijo: ‘creo que necesitamos ayuda, no veo bien a Ale’. Tuve mucho miedo de dejar a una niña de 5 o 6 años sola, porque estaba absolutamente segura que me iba a morir”. Y añadió que fue su estilo de vida el que repercutió en que viviera de esa forma la llegada de la menopausia.