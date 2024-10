¿Ahora es ‘adicto’ a JLo? Esta ‘acción’ de Ben Affleck tendría preocupada a Jennifer Garner

A finales de agosto se dio a conocer que Jennifer Lopez había solicitado el divorcio a Ben Affleck, comenzando su trámite en solitario, acudiendo ella misma al tribunal de Los Ángeles para movilizar el papeleo, después de intentos fallidos por recuperar su relación con el actor de ‘Batman’.

Aunque la actriz citó diferencias irreconciliables, fuentes cercanas a la pareja, aseguraron que la razón se debía a la falta de interés de Affleck en la relación: “Ella realmente se esforzó al máximo para que las cosas funcionaran y está con el corazón roto”, reveló una fuente cercana, y añadió: “Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio”.

Desde entonces, la famosa actriz de 55 años, fue vista presumiendo algunos de sus looks más sensuales tras su divorcio, sin embargo, en sus recientes reencuentros con Ben Affleck, hay quienes aseguran que la ‘chispa’, han vuelto a surgir y es esa la misma razón que tendría preocupada a Jennifer Garner y no, no sería exactamente por ‘celos’ sino por un detalle que ha notado en el actor.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

El cariñoso reencuentro de Ben Affleck y JLo que preocupó a todos

A mediados de septiembre, Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron captados junto a sus hijos llegando a un hotel de Beverly Hills para desayunar, todo esto luego de su divorcio, donde habrían compartido un cariñoso reencuentro entre risas, abrazos y besos, hecho que terminó por confundir al público que especuló sobre una posible reconciliación.

Estas actitudes no habían sido vistas desde hace meses cuando los rumores sobre una supuesta crisis comenzaron a surgir, pese a que la pareja llevaba separada desde finales de abril.

Fue este mismo encuentro el que habría detonado las alarmas en los familiares, pues la personalidad ‘adictiva’ de Affleck podría jugarle en contra, lo que para ellos terminaría orillándolo a comportamientos tóxicos.

“Ben tiene una personalidad muy adictiva y mucha gente piensa que ahora que está sobrio, ha dejado los vicios y se ha convertido en un adicto al amor”, reveló una fuente cercana al actor al medio In Touch.

Estas acciones de Ben Affleck tendrían preocupada a Jennifer Garner

Esto no es todo, pues la fuente también reveló que el actor estaría emocionado por su “ida y vuelta” con la ‘Diva del Bronx’, hecho que tendría preocupada Jennifer Garner, y es que estaría mirando con “malos ojos” la actitud que el actor estaría tomando con su exesposa, pues estaría ‘ilusionándola’, además de que considera que está llevando de la forma incorrecta su divorcio dándole una mala imagen a sus hijos.

“Por un lado, está jugando con la cabeza de JLo, lo cual no es nada amable. Y también está enviando mensajes contradictorios a los niños, lo cual no es saludable”, reveló el insider, sumado a que, supuestamente, Garner consideraría que estaría cayendo en un patrón tóxico: “Está haciendo que todos vuelvan a esta horrible montaña rusa. Realmente parece que está cayendo en un patrón muy tóxico. A largo plazo, esto no será bueno para nadie”.

También se habló sobre la posibilidad de una reconciliación, y es que, otra fuente, reveló al medio que a pesar del dolor que Jennifer Lopez atravesó con su separación, ella estaría dispuesta a retomar su romance con Affleck, sin embargo, el actor no tiene los mismos deseos: “Las probabilidades de que él y JLo pueden arreglar su relación y vivir felices para siempre son muy escasas. Ben sigue diciendo que quiere el divorcio”.