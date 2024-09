“Diosa espectacular”: Jennifer Lopez reaparece con vestido de la venganza ‘coquette’ y fans le aplauden

Jennifer Lopez acaba de hacer una de sus apariciones más icónicas posando quizá con el look de la venganza más sexy que alguna famosa ha presumido, y es que, en medio de su divorcio, la actriz retomó su agenda para acudir a la premiere de ‘Unstoppable’ en Toronto el pasado 6 de septiembre.

PUBLICIDAD

Este verano, ha sido uno de los más tormentosos en la vida de la ‘Diva del Bronx’, luego de anunciar su divorcio de Ben Affleck tras dos años de matrimonio, mismo por el que la actriz habría luchado hasta que no tuvo más remedio que ponerle fin a su historia de amor, acudiendo por su cuenta a los tribunales de Los Ángeles para iniciar el proceso.

“Ella realmente se esforzó al máximo para que las cosas funcionaran y está con el corazón roto”, reveló una fuente cercana, y añadió: “Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio”.

Jennifer López y Ben Affleck, "Quizás necesite más vacaciones": captan a JLo tras reunirse con Ben Affleck y aseguran luce estresada (Kevin Winter en Getty Images)

Mientras tanto, Ben Affleck ha sido captado junto a Kick Kennedy, de quien se rumora podría tener una relación, aunque otros, apuntan a que esta unión podría tratarse únicamente de un acercamiento por motivos de trabajo, sin embargo, esto parece importarle poco a JLo quien hizo una de las apariciones más icónicas en Toronto.

Jennifer Lopez hace icónica aparición tras su divorcio con Ben Affleck

Fue el 20 de agosto cuando Jennifer Lopez y Ben Affleck confirmaron su separación, sin embargo, la pareja llevaría separada desde el 26 de abril, el mismo momento, en el que la actriz apareció luciendo un atuendo de aspecto ‘desaliñado’ con baggy jeans y botas UGG que más tarde, hubo quienes notaron que fue su silencioso anuncio de su ruptura.

Aunque fuentes cercanas revelaron la tristeza que embargó a Jennifer Lopez, el pasado 6 de septiembre, se despojó de toda la polémica que vivió tras su separación, luciendo uno de los looks más sensuales que ya fue catalogado como un digno representante de aquel que usó Lady Di y que hoy se le apoda como “el vestido de la venganza”.

El pasado 6 de septiembre, Jennifer Lopez acudió a la premiere de ‘Unstoppable’, que tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el Roy Thomson Hall, su nueva película que estuvo producida por Ben Affleck, quien brilló por su ausencia, sin embargo, si tuvo un encuentro con Matt Damon, de quien se dice, “empezaron a hablar y tuvieron una conversación larga y profunda”.

PUBLICIDAD

Jennifer Lopez reaparece con ‘vestido de la venganza’ coquette

La ‘Diva del Bronx’ impactó en el Festival de Cine de Toronto con el vestido de la venganza más sexy al estilo ‘coquette’, que se trató de un look diseñado por la australiana Tamara Ralph, siendo una pieza de tipo ‘disco’ que contó con amplias aberturas laterales que se unían por grandes lazos en color negro aterciopelado.

Este diseño lo complementó con unas sandalias de tacón Dolce & Gabbana, joyería Hassanzadeh y un bolso de Judith Leiber. Su beauty look constó de colores dorados, con sombras y brillantes labios, mientras que su peinado fue un alaciado dividido justo por la mitad.

Fue a la revista People que la actriz contó que no se sentía segura sobre utilizar esta prenda, sin embargo, decidió apostar por él por cómo se sintió con dicha prenda: “Hubo una discusión sobre si debería o no debería. Y yo estaba como: ‘A la m*rda. Me sentí bien”.

Las reacciones a tan impactante atuendo no tardaron mucho en llegar y fans aplaudieron su estilo diciéndole: “¡Qué Diosa! ¡Tremenda belleza de JLo! Ese modelo de vestido solo puede llevarlo un cuerpazo como el de ella”, “Me parece excelente, no estamos para perder tiempo para guardarle luto a nadie”, “Verdaderamente le queda espectacular”.