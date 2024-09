¡Besándose y de la mano! Así fue el reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck en medio de su divorcio

Hace un mes que Jennifer Lopez y Ben Affleck anunciaron su divorcio citando diferencias irreconciliables, siendo este el cuarto que enfrentaría la ‘Diva del Bronx’, de quien se reveló que se habría separado del actor a finales de abril.

Varios medios que citaron fuentes cercanas a la pareja, revelaron los intentos sin éxito de Jennifer Lopez por darle una segunda oportunidad a su matrimonio, sin embargo, ante la negativa de Ben Affleck, la cantante de ‘Jenny From the Block’ no tuvo más remedio que acudir a los tribunales de Los Ángeles para iniciar los trámites de su divorcio.

“Ella realmente se esforzó al máximo para que las cosas funcionaran y está con el corazón roto”, reveló una fuente cercana, y añadió: “Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio”.

Jennifer López y Matt Damon La cantante tuvo un encuentro con el mejor amigo de su ex (@jlo / @matt_damon_official/Instagram)

Tras confesarse este detalle sobre la dolorosa razón que llevó a Jennifer Lopez a separarse de Ben Affleck, la actriz de 55 años, apareció con un impactante vestido color plata, que además incluía unos lazos que unían la pieza y dejaban los laterales al descubierto, siendo este uno de los ‘vestidos de la venganza’ más seductores que se han mostrado los últimos años, sin embargo, su reciente encuentro con el actor de ‘Batman’ generó polémica por su cariñosa forma de convivencia.

Así fue el ‘cariñoso’ reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck en medio de su divorcio

Solo un mes después de que Ben Affleck y Jennifer Lopez iniciaran sus trámites de divorcio, la pareja fue captada el pasado 14 de septiembre en el Beverly Hills Hotel, en California, donde se reencontraron junto a sus hijos, donde disfrutaron de un desayuno en medio de su separación.

Jennifer Lopez y Ben Affleck viajaban en la camioneta del actor, cuando los paparazzi los captaron teniendo la que parecía ser una nueva discusión, razón por la que el ambiente, de principio, fue de hostilidad, que más tarde se calmó.

Ambos lucieron atuendos sencillos, mientras la ‘Diva del Bronx’ acudió con unos jeans acampanados y una sudadera negra tipo crop, a los que sumó accesorios marrones, Ben Affleck, portó una camisa azul y unos jeans claros con unas gafas de sol, fiel a su estilo desenfadado y relajado para este desayuno ‘familiar’.

¿Jennifer Lopez y Ben Affleck besándose y tomándose de la mano?

Sin embargo, Page Six, fue el sitio web que se encargó de dar más detalles del reencuentro de la pareja, asegurando que este desayuno se tornó un tanto cariñoso, pues la ahora expareja, habría sido captada de la mano y hasta besándose, incluso, se dice que la actriz llevaba su anillo de compromiso en el dedo meñique.

“Ben y JLo están actualmente en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, tomados de la mano y besándose. Los niños están con ellos, pero en una mesa separada”, afirmó una fuente a Page Six, que, además, contó con una invitada de lujo, Jennifer Garner, quien, más tarde, acudió al lugar para recoger a sus hijos.