¿Habrá venganza? Esposa de Adrián Marcelo habría advertido a Gala Montes en pleno live: esto dijo

El 3 de septiembre, el público presenció una de las discusiones más acaloradas en vivo dentro de La Casa de los Famosos, luego de que Odalys Ramírez cuestionara a Adrián Marcelo por su controversial comentario: “Una mujer menos para maltratar” durante la gala de eliminación, donde Gala Montes lo calificó como una persona violenta, machista y misógina.

“¡Es una persona misógina y no debe estar aquí! Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces y así como yo te lo estoy diciendo yo, te lo van a repetir muchas mujeres allá afuera porque hay todo un movimiento que me defiende, estás más seguro aquí adentro, que allá afuera, tú me violentas desde la semana dos”.

La Casa de los Famosos México Instagram / ViX (Instagram / ViX)

La discusión provocó la furia de los internautas y rebasó los límites de las marcas patrocinadoras pertenecientes a Unilever, que comenzaron a lanzar comunicados, deshaciendo sus acuerdos con la televisora, revelando que sus valores no comulgaban con lo que estaba sucediendo dentro de La Casa de los Famosos.

Luego de vivir una gala completamente atípica, la madrugada de ese día, La Jefa anunció a los habitantes de la casa, la salida de Adrián Marcelo: “Tengo algo muy importante que decirles, hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa. El juego terminó para él”.

Karina Puente rompe el silencio y lanza advertencia a Gala Montes

Hasta ese momento, el único que se pronunció ante esta salida fue Ivan Fematt, mejor amigo del youtuber, mientras que su esposa, Karina Puente, se mantuvo en silencio, no sin antes compartir posteos en apoyo a su esposo, hasta hace unos momentos que se destapó una supuesta advertencia que habría mandado a Gala Montes.

Aunque el silencio de ‘La Chaparrita’ se hizo más que evidente en redes sociales, aseguran que habría hecho una transmisión en vivo donde supuestamente reaccionó a la salida de su esposo del reality show y no solo eso, pues también habría arremetido contra Gala Montes.

Dicho video no está disponible, pero en redes sociales, ya se habría filtrado el supuesto mensaje que lanzó Karina Puente a Gala Montes, del que aún no se confirma si es real o no.

Adrián Marcelo y su esposa, Karina Puente Instagram: @karinabridge (Instagram: @karinabridge)

¿Qué dijo Karina Puente a Gala Montes?

En redes sociales ha comenzado a circular una supuesta amenaza de Karina Puente a Gala Montes, aunque esto podría tratarse solo de un mensaje fabricado por internautas para hacer todavía más fuerte la polémica por la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos.

“Te escudaste de un movimiento por ser mujer, metiste temas muy delicados, es un reality no se trata de hombre vs. mujer, se trata de dos competidores en un reality show”, se leía en algunas publicaciones, mientras que otras mencionaron: “Tanto dices que Adrián te m4l*tr4t0 y que no te puedes defender por ser mujer, pues espero y cuando salgas toparnos para que veas que Adrián no te puede poner en tu lugar pero yo sí”.

Vale recalcar que no hay evidencia de que Karina Puente haya hecho estas declaraciones, y es que, en sus redes sociales, no ha publicado nada desde la salida de su esposo, manteniéndose al margen de la polémica, hasta el momento.