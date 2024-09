“Todo lo que ganaste lo acabas de perder”: el gesto de Briggitte Bozzo a Gala Montes que indignó al público

La noche del día de ayer, se llevó a cabo una gala atípica de ‘La Casa de los Famosos México’ cuando Odalys Ramírez cuestionó a Adrián Marcelo sobre el controversial comentario que lanzó durante el domingo de eliminación cuando Karime Pindter y Gomita se disputaban la estancia en el carrusel, diciendo: “Una mujer menos para maltratar”.

El comentario de Adrián Marcelo hizo a sus compañeros de cuarto tierra, causó tal indignación, que el público se unió en una sola voz para expulsarlo del reality show, pues, muchos aseguraron que ese tipo de ‘bromas’ ya no eran de humor negro, sino una burla a los verdaderos problemas que enfrentan día con día las mujeres en México.

Aunque el influencer declaró que se trató de una respuesta al posicionamiento de Gala Montes, fue ella quien lo señaló de ser un misógino y de tener conductas violentas. Pronto los ánimos empezaron a encenderse y la joven actriz tuvo que retirarse a su cuarto, entre lágrimas y la decepción de no sentirse apoyada por sus compañeros: “Nadie hace nada, se quedaron callados”, tras este desencuentro con el youtuber.

Pese a esto, quienes se acercaron a ofrecer su apoyo fueron Karime Pindter, quien además le ofreció una disculpa por no alzar la voz para defenderla y Mario Bezares, sin embargo, la ausencia de Briggitte Bozzo desató rápidamente la furia de los internautas, quienes mostraron su descontento por las declaraciones que hizo y darle la espalda a su amiga.

Briggite Bozzo es criticada por no apoyar a Gala Montes

La discusión que finalmente terminaría en la salida de Adrián Marcelo del famoso reality show, no solo provocó cientos de comentarios en redes sociales hacia el influencer, también hacia Briggitte Bozzo, quien hasta ese día se colocaba como una de las favoritas para ganar los tan codiciados cuatro millones de pesos.

La furia de los internautas vino cuando la venezolana de 23 años, en lugar de apoyar a su amiga, le pidió que parara, pues quien terminaría saliendo del show sería ella, además de que toda la discusión le estaba provocando ansiedad:

“Me está causando ansiedad, los temas se están saliendo de control, es un reality, ya basta por favor. Vivo aquí y la verdad me estoy hartando y la que se va a salir soy yo. Ya paren, se están saliendo temas de control. Aquí ya son teams diferentes y ya no se puede convivir tranquilamente, yo no puedo estar tranquila y ya, paren, por favor se los pido con todo el corazón. Esto no está divertido”, dijo Briggitte Bozzo a Gala Montes y Adrián Marcelo.

Esto no fue todo, pues la furia se hizo más grande cuando Bozzo se mostró molesta por no poder “presumir su outfit” y perderse la “noche de cine” que es una de las dinámicas más populares del reality show donde muestran videos de la convivencia entre los participantes. Además, a esto se suma su reciente plática con Ricardo Peralta y Sian Chiong donde reveló no ser una mujer feminista.

Público ‘cancela’ a Briggitte Bozzo y le retiran su apoyo en La Casa de los Famosos México

Las actitudes de Briggitte Bozzo ante la situación que estaba viviendo su amiga indignó al público, que rápidamente se mostró decepcionado en redes sociales donde aseguraron que retirarían su apoyo a la actriz y que todo lo que había construido, acaba de desmoronarlo tras “dar la espalda” a Gala Montes.

“Gala se echó al diablo encima por defender a la enana de Brigitte y ella prefiere hacerse la víctima, abrazar a un c*brón que sabe que hablo mi*rdas de su equipo Mar en vez de darle apoyo a la que se supone es su amiga y hermana”, “Brigitte agarrándole la mano a Ricardo y soltando la de Karime, decepción”.