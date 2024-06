“Por eso le creo a Marjorie”: el video de Julián Gil apoyando a Nodal y Ángela Aguilar que indignó a la red

El romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha dividido al público, dejando un gran debate respecto a la nueva relación del sonorense que no se había visto tan marcada como cuando estuvo con Belinda y Cazzu.

El motivo que indignó al público fue que Nodal había dejado a la mamá de su hija tan solo ocho meses después de convertirse en padre de la pequeña, a quien, el famoso cantante había revelado que estaba entre sus deseos tener a los 24 años, algo que actualmente, los internautas han tomado como un capricho egoísta por parte del sonorense.

Pero el debate no solo se limitó a los fans, sino a una serie de personas involucradas, entre ellas las ex del cantante de ‘Botella tras Botella’ y la familia de Ángela Aguilar, pero otros famosos también se han sumado al romance, entre ellos Julián Gil quien habría compartido su postura respecto a esta polémica relación, misma que terminó indignando a todos, ganándose una serie de críticas debido a esto.

Julián Gil en el concierto de Chrisian Nodal

Julián Gil apoya la relación de Nodal con Ángela Aguilar y lo tunden en redes

El martes 11 de junio, se llevó a cabo otro concierto de Christian Nodal en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en el que estuvo como invitada especial Ángela Aguilar, con quien compartió escenario cantando su famoso tema de 2020 ‘Dime Como Quieres’ y ‘Por Mujeres como Tú’ de Pepe Aguilar.

Fue ese el momento en el que, la ahora pareja, presumió al público el amor que se tienen con dándose un beso en medio del escenario que provocó una ola de gritos en el ‘Coloso de Reforma’.

Entre el público se encontraba Julián Gil, quien compartió un video a través de sus redes sociales donde se ve a la nueva pareja cantar sobre el escenario su propia versión del tema ‘Por Mujeres como Tú’ de Pepe Aguilar, en la que algunos pudieron notar la cercanía entre ambos artistas y hasta hubo quienes aseguraron que Nodal nunca se había visto con nadie como con Ángela Aguilar.

Al video que compartió Julián Gil, añadió un mensaje que decía: “Qué viva el amor”, etiquetando a Christian Nodal y Ángela Aguilar, despertando una ola de reacciones en su contra por dicho comentario.

Las críticas a Julián Gil tras apoyar relación de Nodal con Ángela Aguilar

Como era de esperarse, Julián Gil se llenó de críticas en redes sociales por apoyar a la nueva pareja que ha generado indignación en el público debido al corto lapso de tiempo que Nodal esperó para anunciar su relación con Ángela Aguilar cuando fue a finales de mayo que confirmó su separación de Julieta Cazzuchelli.

Usuarios no tardaron en recordar la polémica que atravesó con Marjorie de Sousa y muchos otros le externaron su decepción por apoyar un amor como ese: “Julian por Dios tanto que te queremos, eso no es amor, con la burla y el sufrimiento de otra persona, Dios pasa factura”, “¡Nos fallaste Julian!”, “Por eso Marjorie lo botó de la vida de su hijo”, “La infidelidad no debe ser romantizada”, “Ahorita vengo voy a ver qué opina doña Marjorie que te suba un poquito la pensión por chistoso”, “Marjorie tenía razón”.