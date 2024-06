¿Hubo infidelidad? Las 3 pistas que revelarían que Christian Nodal ‘engañó’ a Cazzu con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar pasaron de ser nombrados por ‘HOLA!’ como “la pareja del verano” a ser dos de las figuras más criticadas en las últimas horas, luego de que confirmaran que tienen una relación que no se trató de algo repentino sino de un amor que llevaba gestándose desde tiempo atrás.

Vale recordar que los cantantes de regional mexicano tienen una historia detrás, colaborando en el famoso tema “Dime Como Quieres”, que trata de cómo Nodal pretende conquistar a Ángela sin tener éxito, mostrándose como una mujer difícil de impresionar y de alcanzar, misma que han revivido los fans asegurando que se cumplió cada parte de la letra de la canción.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Youtube (Youtube)

Esto no es todo, pues esta nueva relación no ha dejado de estar en el ojo del huracán, pues hay quienes reprueban que Nodal comenzara una relación a meses de haber recibido a su primera hija, tachándolo como una persona machista e inestable.

¿Nodal fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar?

Aunque Christian Nodal ya rompió el silencio buscando acabar con la serie de especulaciones que se han hecho alrededor de su noviazgo con Ángela Aguilar, negando rotundamente que hubiera una infidelidad, no terminó de convencer a los fans, sino los enfureció todavía más.

“Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona” y añadió: “En esa relación nunca existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente, a veces el amor no funciona”.

Según informes de Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic en redes sociales, Christian Nodal había terminado su relación con Cazzu hace tres meses y medio cuando se reencontró con Ángela Aguilar, con quien estaría trabajando en una nueva colaboración que está próxima a lanzarse, pero, aunque se ha aclarado que no hubo infidelidad los fans no le creen, comentando: “No le creo nada, perdónanos Belinda, no sabíamos lo que hacíamos”, asegurando que nadie puede enamorarse en tan poco tiempo de terminar una relación.

Las pistas que podrían indicar que Nodal pudo ser infiel a Cazzu

Los fans se han dado a la tarea de investigar con lupa cada una de las acciones de Nodal, a quien se le acusó de ‘maltratar’ a Belinda y no saber qué hacer con una mujer como Cazzu, soltando algunos ‘trapos sucios’ del famoso cantante.

Christian Nodal Cazzu

¿Las fechas no concuerdan?

Aunque se dice que la pareja terminó hace tres meses y medio y estuvieron distanciados desde que Inti nació, ambos acudieron a la Semana de la Moda de París que se dio a finales de febrero, donde compartieron románticas fotografías como pareja, posteriormente, Cazzu viajó hasta Miami con Inti, para encontrarse con Nodal en abril, mostrando que aún había cierta cercanía con el sonorense.

Cazzu e Inti en Miami Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

La foto que callaba rumores de separación

Cuando se dio a conocer que la pareja estaba atravesando una crisis que provocó que Christian Nodal se mudara sin su familia a Miami y las alarmas sobre una posible ruptura se encendieron, hubo quienes quisieron callarlos, asegurando que Cazzu e Inti estarían próximas a cambiarse de Argentina a la Ciudad del Sol, razón por la que habrían visitado al sonorense y no solo eso, hasta se tomaron una romántica foto que pretendía apaciguar la tormenta a principios de abril.

Nodal y Cazzu Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Los dolorosos mensajes de Cazzu en redes sociales

A mediados de abril, empezaron a sonar las alarmas cuando Cazzu compartió una foto junto a Inti donde decía: “Que me saquen todo menos vos”, pero no fue hasta mediados de mayo que la argentina dedicó un misterioso y contundente mensaje que decía: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, dejando entrever que pudo sentirse traicionada.

Cazzu Twitter: @cazzuoficial (Twitter: @cazzuoficial)

Por último, la argentina compartió un tajante mensaje cuando comunicó su rompimiento con Nodal:

“Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan, muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”.