¿Cazzu infiel? Christian Nodal lanza tema e insinúa que fue ella quien lo engañó

La controversia generada por la ruptura de Christian Nodal con su expareja Cazzu cada vez se aviva más, especialmente desde que muchas conductas y acciones de la cantante Ángela Aguilar parecen indicar que ellos tendrían una relación sentimental. Este jueves 6 de junio, otro capítulo se sumó a esta “novela” que se desarrolla desde el pasado 23 de mayo, cuando los artistas anunciaron su separación después de dos años juntos.

Ayer, Nodal lanzó su nuevo tema musical, que no ha pasado por debajo de la mesa precisamente por el contenido de su letra. “Kbron y medio” es el nombre del sencillo, que ya acumula casi 300 mil reproducciones en menos de un día. Y se especula que va dedicado a la madre de su niña Inti, precisamente por unas cuantas líneas de la canción.

“Yo no estoy tan mal, siempre se puede acabar peor, lo estoy llevando de la mejor manera que puede llevarlo el corazón. La noche esta buena como pa’ llorar por la que no me ama, si igual ya no está. (...) Mis besos ya no vuelve a ser pa’ una sola, mi cama está lista para recibir cabronas. (...) Si cuando eres bueno te ponen los cuernos, pa’ este cora roto creo que ya tengo el remedio”, dice la rola.

Por lo que insinuaría que fue Cazzu quien le fue infiel, y sería el motivo por el que se separaron. Esta canción le ha valido muchas críticas al artista de 25 años, a quien le han escrito: “Nodal va facturar la ruptura como Shakira, no lo puedo juzgar, es válido”, “Anda a cuidar a tu hija”, “Si él engañó cómo lo vas a destrozar”, “¡Cómo una persona que le escribió una canción como Cazzualidades la pudo lastimar tanto!” y “El Anuel mexicano”, le escribieron en las diferentes redes sociales.

Nodal le escribió a Cazzu el tema Cazzualidades, con el que terminó de conquistarla tras dejar dos meses atrás la relación con Belinda, con quien estuvo comprometido en matrimonio. Algunas seguidoras afirman que “Kbron y medio” no sería para la reguetonera argentina, sino para la actriz.

Hace unos días, Cazzu también escribió unas sentidas palabras en su cuenta en Instagram sobre su álbum Nena Trampa, que coincidió con el inicio de su relación con el mexicano, y expresó: “Hace dos años me pasaban mil cosas que hoy se terminan. Hace dos años también les entregaba estas canciones, ETERNAS, que las escribo de puño, letra y melodía para ustedes. Gracias por abrazarlas, amarlas, bailarlas y llorarlas”, manifestó.

Ahora, salió a la luz pública un anillo de compromiso que él le habría dado a Ángela, ya que desde su viaje a Roma ella aparece con un nuevo anillo en su dedo anular izquierdo.