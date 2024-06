Ángela Aguilar ya no vive con sus padres, ¿Se fue con Nodal?

En los últimos días, Ángela Aguilar y Christian Nodal han generado intensas especulaciones sobre un posible romance, tras la reciente ruptura del cantante con Cazzu, la madre de su hija, con quien estuvo aproximadamente 2 años de relación.

PUBLICIDAD

Y, aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores, en las redes sociales han circulado algunas fotografías en la que aparecen juntos la hija de Pepe Aguilar y el intérprete de ‘No te contaron mal’, por lo que el rumor de un amorío entre ellos crece cada vez más.

Recientemente, Daniel Bisogno afirmó en el programa ‘Ventaneando’ que Ángela ya no vive con sus padres, lo que ha conllevado a que usuarios indiquen que podría estar relacionado con el presunto romance que hay entre ellos.

¿Qué dijo Daniel Bisogno sobre Ángela Aguilar?

Durante una de las más recientes emisiones de ‘Ventaneando’, el conductor de televisión Daniel Bisogno reveló que Ángela Aguilar no estuvo en el concierto de su papá, Pepe Aguilar, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, ya que, al parecer, la famosa logró independizarse y ya no vive en la casa de sus padres.

“Pepe se presentó en la Arena Ciudad de México y fue un éxito. Tenía mucho tiempo que no se presentaba solo en un escenario, ahora fue Leonardo con él. Ángela no, Ángela no estuvo con él, ya no vive con él, creo, de momento”, dijo.

Asimismo, Linet Puente expresó su apoyo ante la decisión de la joven cantante, afirmando que “hace bien”, aunque por su parte, Bisogno dijo que Ángela aún “está muy chica para irse a vivir sola”.

La noticia de la supuesta independización, ha hecho que se aviven los rumores del supuesto romance con Christian Nodal, ya que, las fotografías que han recorrido las redes sociales han hecho creer que ambos podrían tener una relación amorosa y, de hecho, muchos afirman que ambos tienen buena “química”.