“Se ve triste”: Cazzu reaparece con ‘look de la venganza’ pero su semblante preocupa a los fans

Han pasado unas semanas desde que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación, tras dos años y una hija, que nació el septiembre del 2023, tan solo unos meses antes de que la pareja tomara esta decisión que tomó por sorpresa a sus millones de seguidores.

La ruptura sucedió un par de meses después de que la pareja estuviera de viaje por Europa, se asentaran unas semanas en París, donde no solo acudieron a la Fashion Week, también estuvieron trabajando en sus nuevos proyectos musicales desde los estudios Miraval, propiedad de Brad Pitt.

Christian Nodal y Cazzu Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Aunque Christian Nodal aseguró que la separación se dio bajo términos de amor y respeto, las especulaciones acerca de lo que pudo haber detonado su ruptura no se hicieron esperar, culpando a Flor Cazzuchelli, por su ruptura luego de que familia de Cazzu estuviera durante un robo que ocurrió en su hogar de Argentina que tenía con el sonorense, mientras que otros aseguraron que hubo infidelidad, esto tras los mensajes que la ‘Nena Trampa’ dejó en redes sociales.

Algunas de las publicaciones de Cazzu preocuparon a los fans, donde decía: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, otro donde posó junto a su pequeña Inti a quien le dedicó una conmovedora dedicatoria: “Que me saquen todo menos vos” y el último cuando confirmó su separación de Nodal:

“Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan, muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”.

Cazzu Twitter: @cazzuoficial (Twitter: @cazzuoficial)

Cazzu reaparece con look de la venganza

Tras darse a conocer su separación, Cazzu ya nos había regalado un par de looks de la venganza, sin embargo, recientemente, la argentina apareció en redes sociales, compartiendo una nueva fotografía donde posó con un sexy atuendo que para muchos parece ser una ‘indirecta’ a Nodal para que “vea lo que se perdió”.

La ‘Jefa del Trap’ posó frente a lo que parece ser el espejo de un baño, posando con un top halter tipo corsé con lazos cruzados que dejaban a la vista su abdomen plano cubierto de tatuajes, su look lo complementó con unos jeans baggy y un paliacate rojo que colgaba de su cadera. Su peinado constó de una cola de caballo alta y unos mechones que caían desde su sien.

Cazzu Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

La foto de Cazzu que preocupó a los fans

Pese a que la argentina lucía un atuendo impactante, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos y fue su semblante lo que los terminó preocupando, pues, mientras Christian Nodal está siendo relacionado con Ángela Aguilar, Cazzu se ha dedicado únicamente a su hija y a su carrera musical, haciendo algunas presentaciones en vivo previo al lanzamiento de su nuevo álbum.

Aunque Cazzu lucía espectacular, los fans notaron cierta tristeza en la mirada de la argentina, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales donde no solo la están apoyando, también se están preocupando por ella: “Tus ojos lo dicen todo ánimo”, “Se ve triste”, “Dolor en sus ojos”, “Tú puedes Cazzu”.