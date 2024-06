Carín León insiste en que no está en sus planes colaborar con Christian Nodal ¿Hay una rivalidad entre ambos?

Carín León y Christian Nodal parecieran enviar señales de que hubo una pelea entre ambos, de la que nadie sabe nada. A pesar de que ambos cantan el mismo estilo de música y tienen todo el reconocimiento del público de México y gran parte de Centroamérica e hispanos en los Estados Unidos, nunca han hecho una colaboración.

Hace tiempo, Carín León dejó en claro que sus colaboraciones son hechas con personas a las que considera sus amigos. Claramente dejando como mensaje que el ex de Cazzu y Belinda no es uno de ellos. En el 2023 le preguntaron si tenía entre sus planes trabajar con Christian Nodal y esta fue su respuesta:

“No está en mis planes, no está en los planes de él, es irrelevante, yo hago duetos con amistades con gente que es mi amiga con gente con la que vibro con la que convivo. Siento que los duetos ya no son como antes, creo que ahorita si le das respeto a la música y no lo haces por billete pues entonces el billete llegará solo”, destacó.

Carín León vuelve a hablar de Christian Nodal

En una entrevista con El Gordo y la Flaca, de la que se hace eco el portal Milenio, Carín León vuelve a responder una pregunta de si va a colaborar con Christian Nodal. Y aunque su respuesta sigue siendo que no lo tiene entre sus proyectos en el futuro inmediato, ahora por lo menos se refiere a El Forajido como su “compa”, como para dejar en claro que no hay ningún problema entre los dos, pero deja en el aire una sensación de que sí pasó algo que nadie sabe.

“No con mi ‘compa’ Christian Nodal no. No, no, la verdad no, no tengo comunicación con él”, dijo Carín. Y cuando Raúl de Molina le pregunta si quisiera, León fue tajante y dijo: “No, no, no, no, la neta no”.