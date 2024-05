¿Enfureció? Erika Buenfil responde a Eduardo Yáñez por apodarla “gordita sabrosa”: esto le dijo

Hace una semana, Eduardo Yáñez protagonizó un incómodo momento luego de que, en un intento por halagar a Erika Buenfil, terminara siendo criticado en redes por su fallida elección de palabras que muchos catalogaron como “fuera de lugar”.

Ambos actores se conocieron en la década de los 80, pero no fue hasta que ambos compartieron cámaras en la telenovela ‘Amores Verdaderos’ que la amistad creció, esta es la razón por la que el público enfureció por la forma en la que el histrión de 63 años, se dirigió a Buenfil.

Erika Buenfil Instagram: @erikabuenil50 (Instagram: @erikabuenil50)

¿Qué dijo Eduardo Yáñez sobre Erika Buenfil?

Eduardo Yáñez volvió a protagonizar una nueva polémica en redes sociales luego de que el actor, en un encuentro con la prensa luego de una función de ‘Teatro en Breve’, cuando los reporteros le preguntaron su opinión sobre las recientes confesiones que Erika Buenfil había hecho, revelando que tuvo que controlarse para no enamorarse de él, sin embargo, la respuesta él terminó desatando la ira del público cuando declaró:

“Me están cotorreando para que diga algo y luego van y le dicen a ella que dijo Eduardo… Pero a ver, ¿quién no se enamoraría de Erika Buenfil, la neta? Está sabrosa la gordita. Está bien. A mí me gustan, como dijera Pedrito Fernández, las altas, las gordas y las chiquititas de todas”.

La reacción de los internautas no se hizo esperar, haciendo un gran debate en redes sociales donde hubo quienes tacharon de inadecuado su comentario, mientras que otros, aseguraron que este apodo se lo había dicho de forma afectuosa sin ningún tipo de mala intención o de forma despectiva hacia Buenfil.

Los comentarios hechos por algunos internautas, pedían no hablar de los cuerpos ajenos y arremetieron contra él diciendo: “Si de gordura se trata a él no le va nada mal… Erika es una diosa”, “Con cariño o no, deberían normalizar, no hablar de cuerpos ajenos y punto”.

Sin embargo, luego de que la red enfureciera por sus declaraciones, la actriz originaria de Monterrey, se mantuvo silencio hasta que finalmente expresó su sentir respecto al viral apodo que le había puesto, ¿se enojó?

La reacción de Erika Buenfil al piropo de Eduardo Yáñez

Luego de una semana de que se suscitó el polémico encuentro de Eduardo Yáñez con la prensa, Erika Buenfil finalmente rompió el silencio y en una reciente plática con los medios de comunicación fue abordada sobre como se habría expresado de ella y si consideraba irrespetuosa la forma en la que se dirigió, a lo que ella comentó:

“Nos acabamos de encontrar hace poquito y todo muy bien. Nos dio mucho gusto vernos y no estoy enojada para nada”, dejando ver por qué es considerada como una de las figuras más carismáticas del medio artístico en México.

Eso sí, hubo conductoras que refrendaron su postura y reprobaron la forma en la que Yáñez se dirigió, resaltando que no es bueno expresarse de los cuerpos de otras personas y exaltando el valor de Erika Buenfil como madre soltera: “No describes a una mujer por su físico: ‘oigan, Erika Buenfil es una gran actriz, he trabajado con ella’, otras cualidades, ¿por qué irte al ‘gordita sabrosa’?”.