“Yo se los presto”: hijo de Erika Buenfil baila con vestido y desata polémica, pero su madre lo apoya

El hijo de Erika Buenfil, Nicolás, ha generado polémica en los últimos meses luego de usar peluca y vestido en redes sociales, por lo que lo han criticado tanto a él como a ella.

De hecho en un video que la famosa actriz publicó en TikTok se ve a ella junto a su hijo bailando y él lleva un vestido corto en tono crema con un collar de perlas.

Esto ha hecho que cuestionen sus preferencias sexuales, pero el joven de 19 años ha asegurado que le gustan las mujeres y de hecho hace unos días presentó a su novia en redes.

Incluso, su madre ha salido a defenderlo y asegura que esto no le preocupa, y tampoco le importa lo que digan los demás de su hijo.

Erika Buenfil defiende a su hijo tras aparecer bailando con vestido y le muestra su apoyo

Erika Buenfil está cansada de las críticas a su hijo Nicolás y está orgullosa de él y así salió a defenderlo recientemente.

Y es que la actriz aseguró que es ella misma quien le presta los vestidos a su hijo para que se disfrace y haga videos divertidos en redes.

“Así son los trends, de pronto los chavos se ponen el vestido de la novia y viceversa, entonces dijo: ´-¿Mamá, lo hacemos?´ y ya y me roba un vestido y yo se lo presto, pero no tiene tema, no pasa nada”, dijo durante una reciente entrevista para Venga la Alegría.

Además, aseguró que está muy orgullosa de cómo ha madurado su hijo y el hombre en el que se está convirtiendo.

“Es un súperniño, un buen muchacho, ha madurado padre, su forma de pensar de pronto me sorprende, está más maduro de lo que esperaba; pensando, dialoga padre, discute padre, muy bien”, aseguró, desestimando cualquier ataque o crítica.

La actriz deja claro que está orgullosa del hijo que ha criado sola, y no le importa lo que digan los demás, él es un chico muy seguro que no teme llevar prendas de mujer.