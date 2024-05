¿Llamó mentirosa a Elizabeth? William Levy arremetió contra su ex y explicó por qué fue la policía a su casa

A principios de abril, Elizabeth Gutiérrez ofreció una desgarradora entrevista para ‘HOLA!’ donde confirmó su separación de William Levy tras poco más de dos décadas como pareja, esto luego de que meses atrás se especulara que el actor de origen cubano habría sido infiel a la conductora con su coprotagonista de ‘Vuelve a Mí’, Samadhi Zendejas.

Luego de un mes en el que se dieron a conocer más detalles de la relación que ambos sostuvieron, fue William Levy quien mandó un contundente mensaje para Elizabeth Gutiérrez explicando las razones por las que la policía había visitado su casa.

Elizabeth Gutiérrez Muchos la criticaron por lucir diferente en sus nuevas imágenes en redes (@gutierrezelizabeth_/Instagram)

Desde que se dio a conocer la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, diversos aspectos de su relación fueron ventilados, como las múltiples infidelidades que supuestamente la modelo de ascendencia mexicana habría aguantado del galán de telenovelas, sumado al consumo de sustancias y una ‘mala’ relación con su hija, que él mismo está intentando desmentir.

William Levy revela por qué la policía visitó a su casa

La relación de Levy con Elizabeth Gutiérrez sigue dando de qué hablar y tras difundirse un video en el que se ve a la policía llegar a la casa de la pareja, luego de que se dijera que él la había agredido e incluso que una mujer se encontraba en el lugar, fue el cubano quien arremetió contra su ex, contando su propia versión.

Fue en una entrevista para ‘Tarde AR’ donde William Levy, contó su propia versión de su separación y explicó la razón por la que la policía había acudido a su casa, dando a entender que Elizabeth Gutiérrez, estaba actuando de forma vengativa con él: “Destruir una familia por separarse, por venganza, es el peor camino”, comenzó diciendo.

Posteriormente, William Levy, reveló que la situación con la policía se había desencadenado, producto de un ‘arranque’ de Elizabeth Gutiérrez, acusándola de “mentirosa”, diciendo: “Ella llamó a la policía contando una mentira absoluta, sin pruebas. Todos vieron a mi exesposa frente a mi hija diciendo cosas terribles. No había ninguna prueba de sus falsas acusaciones”.

¿Cómo es la relación de William Levy con sus hijos?

Luego de señalar a Elizabeth Gutiérrez de hacer acusaciones falsas en su contra, el actor cubano, de 43 años, aclaró cómo es la relación que lleva con sus hijos, de quien se ha dicho que no tiene una buena relación con Kailey, viviendo únicamente con Christopher.

Según una fuente cercana contó al programa ‘Con Permiso’ de Martha Figueroa, que la modelo “no estaba muy tranquila porque parece ser que William Levy, pues, estaba tratando de convertir en hombrecito al chamaco así con: ‘Ven, vamos con unas viejas (mujeres), vamos a echarnos unas ‘chelas’ (cervezas)’, pero el niño es chico”.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez con sus hijos Instagram: @gutierrezelizabeth_ / @willevy (Instagram: @gutierrezelizabeth_ / @willevy)

Ante esta situación y al supuesto distanciamiento de William Levy con su hija, el actor cubano reveló cómo es su verdadera relación con Christopher y Kailey: “A pesar de todas las mentiras que ha dicho, mi hijo vive conmigo, él sabe cómo soy y mi hija me ve constantemente. Estamos bien gracias a Dios” y explicó por qué entre sus planes no estaba en ofrecer más declaraciones sobre su separación: “Ni he dado entrevistas, ni he mentido, ni he creado escándalos como ella. Me centro en mis hijos, les he enseñado a ser fuertes”.