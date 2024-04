“Hay otra mujer con mi ex”: Exponen video policial de la casa de William Levy tras discusión con su hija y Elizabeth

Los escándalos entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez no paran pues luego que la actriz anunciara su separación en medio de lágrimas, han aparecido detalles de las peleas entre ambos por las infidelidades del actor y sus presuntos actos de violencia.

La imagen del galán de telenovelas ha quedado totalmente afectada, por lo que ha lanzado distintas indirectas en redes sociales y también ha agradecido el apoyo de sus fans en tan difícil momento, pero la calma no parece llegar a su vida.

Y es que luego de conocerse que la policía de Florida tuvo que intervenir en cuatro oportunidades en las peleas de la ex parejas, el programa El Gordo y la Flaca ha expuesto uno de los videos grabados por los efectivos de seguridad.

Recomendados

Así fue la pelea de William Levy con Elizabeth Gutiérrez y su hija por otra mujer

Aunque William Levy y Elizabeth Gutiérrez tuvieron un romance de más de 20 años y comparten a sus hijo: Christopher y Kailey, su relación ha terminado de la peor manera y han quedado sus primogénitos en el medio de la batalla.

Así se pudo ver luego que la presentadora llegara junto a su hija a la mansión que compartía con Levy, pues la adolescente iba a retirar algunas pertenencias, y se vio en la obligación de llamar a efectivos de seguridad pues su hija aseguraba que una mujer estaba dentro de su hogar.

Kailey habría sido empujada por su padre para evitar que se encontrara con su supuesta amante, por lo que él le negó que había alguien más en el lugar.

“Esta es mi casa y hay otra mujer con mi ex… él está en algo y hay una mujer adentro”, se escucha decirle Elizabeth al oficial mientras Levy gritaba que lo dejaran en paz desde la puerta de su casa.

Su hija no se quedó callada y le pidió que sea él quien las dejara en paz, pues presuntamente, ha acusado a su madre de estar con otros hombres, pese a que el infiel habría sido él.

“No, tú necesitas dejarnos a nosotras tranquilas”, grita la joven.

Según Gutiérrez la mujer que acompañaba a Levy se estaba escondiendo y su ex estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

“Ella vio a una mujer y ella quería saber quien es, obviamente él está bajo la influencia de algo, yo estaba esperando en el carro y esta es mi casa y la casa de mis hijos y necesito que ella se vaya”, sostuvo mientras le pedía al oficial que la acompañara a entrar.

Sin embargo, el oficial se negó y le cuestionó sus razones para saber de quien se trataba, pero su hija intervino aseguran que ella deseaba saber quien era saber por su padre y su casa.

De igual manera, la famosa sostuvo que no le importaba con quien estaba pero que no metiera a nadie en la casa que compartieron y la cual es también de sus hijos.

“Yo vi la chica, vi sus piernas correr y él decía no soy como tu mamá, tengo a mi chica aquí solo estamos hablando m%&/&”, reveló Kailey.

Pese a la situación, los efectivos entraron a la mansión y pudieron notar que solo estaba él junto a la mujer de limpieza, pero ellas insistían en que posiblemente había huido por la parte trasera.

Elizabeth contó que tiene bloqueado a Levy debido a las agresiones verbales a las que la ha sometido, y sorprendió al revelar que su hija solo intenta protegerla pues sabe que podría tocarla en caso de llegar a entrar.

“Ella está tratando de protegerme, ella sabe que él me tocaría, él no la tocaría a ella, y si entro en una confrontación con él me tocará, y ya sabes, ella no quiere eso porque ya ha estado ahí…”, expresó.