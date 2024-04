“Ni se parece”, Elizabeth Gutiérrez reaparece tras escándalo con William Levy pero aseguran que no luce igual

La actriz volvió a sus redes en medio del escándalo, pero la criticaron por su look

Elizabeth Gutiérrez ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas luego de confesar que su relación con William Levy llegó a su fin tras 20 años.

PUBLICIDAD

Luego de ello, salieron unos videos que mostraban el momento en el que la actriz llamó a la policía luego que su hija Kailey supuestamente consiguiera a William con una amante en su casa.

En medio de los escándalos, Elizabeth ha reaparecido en sus redes sociales y compartió unas imágenes que han sorprendido a sus seguidores, pues aseguran que no se parece.

Elizabeth Gutiérrez reaparece en sus redes tras escándalo con William Levy pero aseguran que no luce igual

Elizabeth Gutiérrez compartió unas fotos en las que se ve maquillada, con el cabello suelto y con ondas y luciendo un vestido rosa con una flor en el centro y un collar blanco.

Sin embargo, sorprendió su físico, y es que aseguran que se ve diferente, pues sus labios lucen más gruesos.

“Wow no se parece, qué se hizo”, “está como Shakira que la dejó el hombre y cambió la cara”, “está linda pero no luce igual, algo se hizo en los labios”, “se ve muy diferente, cerrando etapas y ciclos me imagino”, “ella es hermosa pero ahora se ve rara”, y “típico que las dejan y quieren cambiar”, fueron algunas de las reacciones a las fotos en redes.

Sin embargo, hubo quien la apoyó y aseguró que luce más radiante que nunca y que solo se puede tratar de un tipo de maquillaje de labios que los haga lucir más gruesos, además de quizás algunos filtros en la imagen.

Elizabeth Gutiérrez Muchos la criticaron por lucir diferente en sus nuevas imágenes en redes (@gutierrezelizabeth_/Instagram)

Desde que anunció su separación de William Levy, la famosa se ha alejado de las redes, y se ha concentrado en sus hijos y su carrera que ha retomado, algo que muchos le aplauden y ha dejado claro que es una mujer independiente y exitosa.