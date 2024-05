¡Al estilo Vogue! Nadia Ferreira presume nueva foto de su bebé, pero fans arremeten contra Marc Anthony por esta razón

Nadia Ferreira se fue de viaje junto a su familia al viejo continente para celebrar su cumpleaños 25, donde disfrutó de una serie de presentes por parte de su esposo, Marc Anthony, con quien posó en tiernas fotografías familiares junto a su bebé, quien en aproximadamente un mes, está por cumplir un año.

La famosa modelo originaria de Paraguay, voló hasta Venecia, Italia, donde pasó algunos días acompañada de Marc Anthony y su madre Ludy Ferreira. Ahí disfrutó de un bonito pastel de cumpleaños cuya parte superior emulaba una rosa, arreglos florales, globos y otros presentes de Cartier que el famoso cantante de ‘Vivir Mi Vida’ preparó para ella el pasado 10 de mayo.

Mac Anthony ceñebra el día de las madres y el cumpleaños de Nadia Fereira junto a Marquito Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

A esto se sumó una postal familiar, luego de que meses atrás se dijera que la pareja estaba enfrentando una crisis que pudo haberlos llevado al divorcio, sin embargo, rápidamente acabaron con las especulaciones a través de diversas fotografías donde se podrían ver juntos manteniendo su relación estable; sin embargo, las nuevas fotos de Nadia Ferreira provocaron una ola de críticas hacia Marc Anthony por esta razón.

Los detalles no solo fueron esos, pues el cantante también festejó el Día de las Madres, con exquisitos arreglos florales, vino y otros regalos para su esposa, que también aprovechó la ocasión para disfrutar de la competencia E1 Series, competición de lanchas eléctricas organizada por la Union Internationale Motonautique, donde Marc Anthony posee el equipo Miami que se llevó a cabo el pasado 11 de mayo en Venecia, Italia.

Nadia Ferreira muestra el rostro de su bebé con fotos inéditas

Como parte de su celebración por el Día de las Madres, Nadia Ferreira compartió una tierna sesión de fotos junto a Marquito su bebé que está a punto de cumplir su primer año de vida y de quien mostró su rostro en marzo pasado, dejando ver el gran parecido que tenía el pequeño con ella.

En la sesión de fotos, la modelo, de 25 años, posa con diferentes looks, primero un vestido tipo ‘ruffle’ de cuello asimétrico y el segundo, se trató de un estilo mucho más elegante en color negro tipo terciopelo con un escote abullonado en color amarillo que terminaba en una larga cola. Mientras tanto, Marquito, posó igual con dos outfits distintos, uno de traje negro y el otro un look completamente blanco de bermuda y camisa.

Critican a Marc Anthony por esta razón

Como era de esperarse, la ola de comentarios no se hizo esperar y muchos no perdieron la oportunidad de resaltar el gran parecido que hay entre ambos, asegurando que su bebé es exactamente igual a ella, heredando poco del gen de Marc Anthony.

Sin embargo, hubo algunos usuarios que arremetieron contra Marc Anthony, y es que muchos agradecieron que el bebé se pareciera a la modelo y no al cantante, dejando una serie de comentarios en los que se alcanzaba a leer: “Si es un Marc bello, no es Marc, no existe Marc bello, existe talentoso, buen músico, buena voz, pero de lindo nada, el bebe salió a la madre”, “Descripción gráfica de cuando le arreglan la raza a alguien jaja”, “Este es el verdadero está mejorando la raza… que hermosos son”.