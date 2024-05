“El abuelo con el nieto”, Nadia Ferreira presume video de Marc Anthony con su hijo pero le llueven las burlas

En junio del año pasado Nadia Ferreira y Marc Anthony le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, a quien llamaron Marco, formando una hermosa familia a pesar de las críticas.

Y es que desde el principio criticaron su relación por la diferencia de edad, pues ella tiene 25 años y él 55, pero ellos han demostrado que su amor es real y han seguido adelante.

Hace unos meses mostraron el rostro de su bebé y encantaron a los fans con su belleza, y recientemente, Nadia compartió un adorable video del cantante con su pequeño que muchos comenzaron a criticar.

Nadia Ferreira presume tierno video de Marc Anthony con su hijo, pero le llueven las burlas

A través de su cuenta de Instagram, Nadia Ferreira compartió un video de Marc Anhtony en el que va en un auto con su hijo Marco.

En el video se ve al cantante con su hijo en sus piernas, mientras le va mostrando el paisaje y le da muchos besos y Nadia etiquetó a Marc y puso una carita con corazones enamorados, dejando ver lo enamorada que está de su esposo e hijo y escribió “viaje en familia a celebrar mi cumpleaños mañana, día de la madre”.

Sin embargo, en redes comenzaron a criticarlo y burlarse, pues aseguran que parece el “abuelito” y no el papá.

“El abuelo con el nieto, ah no perdón es el papá, pero no parece jaja”, “de verdad que no parece el papá”, “señor ya a esa edad no se tienen hijos”, “con este si es amoroso, pero con los otros no”, “de verdad que da cringe ver a Marc con un bebé a esa edad”, “no parece el papá y nadie lo discute”, y “lo siento Nadia pero ese no parece hijo de él jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque los critiquen, Nadia y Marc comparten en redes sus lindos momentos con su hijo, dejando ver lo felices que son como familia, y dejando en claro que el cantante es un gran papá.