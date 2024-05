¿Eran sobre Nodal? Belinda enfurece tras ‘ácidas burlas’ de famoso cantante: esto dijo

Desde que Belinda anunció que trabajaría con una nueva compañía discográfica, la emoción de los fans por escuchar nuevos temas de la famosa estrella pop creció, sin embargo, su regreso triunfal a la música lo hizo adentrándose a un nuevo género musical, los corridos tumbados que artistas como Natanael Cano y Peso Pluma han llevado a lo más alto. Pero una nueva colaboración habría terminado luego de una serie de burlas hacia la cantante pop.

Belinda y Fidel Instagram: @fidelmarcaregistrada_7 (Instagram: @fidelmarcaregistrada_7)

Su primer tema ‘Cactus’ no solo la volvió a colocar a lo más alto de los charts de popularidad, sino que sirvió para quitarse esa etiqueta de ‘villana de la historia’ que estuvo cargando desde su polémica ruptura con Christian Nodal, posteriormente, adentró a sus fans a otro de sus romances, esta vez, con Giovani Dos Santos, a través de su canción ‘300 Noches’ donde fans encontraron algunos guiños que se relacionaban con el futbolista.

Pero, igual que Shakira, Belinda prometió desmenuzar e ir contando más detalles de sus romances, pero hace poco se dio a conocer que la cantante de origen español habría terminado su colaboración con un famoso grupo musical debido a una serie de chistes que estarían relacionados con Christian Nodal.

Belinda termina su colaboración con Marca Registrada

Fue a través de TikTok que Fidel de Marca Registrada habría dado a conocer que Belinda habría dejado de lado su colaboración con el grupo luego de que hiciera una serie de chistes ácidos sobre sus relaciones y específicamente con la que mantuvo con Christian Nodal.

En su cuenta oficial, el vocalista de la banda, Fidel Oswaldo Castro, compartió un video en el que se le ve subiendo a su jet mientras escribe: “¿Será el destino? Ni modo esta rola se va sola en el álbum” y en la descripción del clip en cantante continuó diciendo: “Le pondremos la Huérfana ja, ja. Ni Beli ni Kenini... Se va ir con La Marca Registrada nada más”, lo que dejaba entrever que Belinda habría terminado con una colaboración entre ambos

@fidelmarcaregistrada7 Le pondremos la Huerfana jaja, Ni Beli ni Kenini .. Se va ir con La MR nadamas 😅 .. ♬ Torai - Grupo Marca Registrada

Vocalista de Marca Registrada se ‘burla’ de Belinda

Aunque el cantante de Marca Registrada no habría compartido más detalles sobre la razón que los llevó a lanzar una canción en solitario, los fans no tardaron mucho en encontrar la entrevista que habría llevado a la cantante de ‘Luz Sin Gravedad’ a tomar la decisión de terminar con su colaboración.

Los fans encontraron la entrevista del tiktoker Miguelinrisa a Fidel, donde habría hecho una serie de chistes ácidos sobre lo que vivió con Nodal, incluyendo los tatuajes y el dinero, haciendo alusión a los chats que mostró el originario de Caborca, Sonora, donde exhibía a Belinda pidiéndole dinero para el dentista.

“No, pues ya me puse el primero, yo pienso que de ahí para el real ya está canijo. Pero no, nosotros estamos ahí anti tatuajes de ojos y no tenemos dinero para andar repartiendo”, dijo Fidel a Miguelinrisa, acabando con la posibilidad de trabajar con Belinda en una nueva canción.

Tras estos comentarios, los Belifans no tardaron en arremeter contra el cantante de la banda, quienes le recriminaron que la canción no contara con la colaboración de Belinda por no saber medir sus palabras llamándolo “bocón”, mientras que otros le decían “si no tiene nada bueno que decir mejor que no diga nada”.