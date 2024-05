¿Se hizo cirugía? Nueva foto de Belinda desata críticas y fans dicen que “Escapó a tiempo Nodal”

Belinda está celebrando el lanzamiento de su nuevo tema ‘300 Noches’ junto a Natanael Cano, que, en un primer momento, hubo quienes especularon que se trataba de una segunda parte de ‘Cactus’ que estuvo dedicada a Christian Nodal, sin embargo, fueron diferentes pistas y guiños los que apuntaron a que se trataban a otro de sus exnovios, el futbolista Giovanni Dos Santos.

PUBLICIDAD

Aunque algunos pensaban que se trataba de una nueva canción para Nodal, esta vez, se dice que el protagonista de la nueva canción de Belinda, sería Giovani Dos Santos, esto, luego de que algunos fans notaran que la cantante había dejado algunas pistas, entre ellas, la aparición de un toro, que se conecta perfectamente con el signo zodiacal del futbolista y su brazo con tornillos que podría emular la ‘beliseñal’ que hacía cada que anotaba un gol.

Por último, se puede observar que el lugar donde está Belinda, junto a Natanael Cano, hay cuadros colgados con imágenes del test de Rorschach, lo que algunos interpretaron que podía ser una metáfora sobre su rompimiento con el futbolista de quien habría insinuado que era un mitómano. Por último, una escena muestra un reloj en la hora ‘02:10′ que algunos dicen se trata del año 2010, el mismo en el que anunciaron su rompimiento.

Recomendados

Belinda YouTube: Belinda (YouTube: Belinda)

Belinda desata preocupación por esta foto

Tras el estreno de este tema que ha sido aplaudido por los fans de Belinda, quien está presumiendo su faceta ‘bélica’ sumándose a la lista de artistas que han incursionado en el género de corridos tumbados, la famosa estrella del pop, mostró un detrás de cámaras a través de las redes sociales donde posó con uno de los looks que muestra en su videoclip oficial para ‘300 Noches’.

Fue a través de sus redes sociales que la cantante mostró un poco del detrás de cámaras mientras se preparaba para su videoclip con Natanael Cano, quien por cierto, usó un jersey de futbol, lo que para muchos desató más sospechas de que se trataba de un tema para Dos Santos.

En la imagen se pudo ver a Belinda utilizando una minifalda blanca, botas altas y su top metalizado en forma de armadura, mientras parte de su staff acomodaba los aros y tornillos que llevaba en el brazo que para algunos significó que hubo algo ‘roto’ en ella siendo con el que hacía la ‘Beliseñal’ de Giovani Dos Santos.

Belinda Instagram: @belipop (Instagram: @belipop)

Sin embargo, lo que destacó fue su delgadez y mini cinturita que muchos no tardaron en criticar por mandar un mensaje equivocado a las jóvenes generaciones sobre los estándares de belleza y los cuerpos ‘perfectos’ que ven en redes sociales.

Entre los comentarios de los fans, hubo quienes no tardaron en criticarle su aspecto físico diciendo: “Le quedó súper su lipoescultura HD”, “Se me quitaron las ganas de comer”, “Madreeeee mía. Ahí donde fr*gados caben los metros de intestinos, un páncreas, dos riñones, un hígado, las piedras, el estómago”, “Hay que triste que hagan virales los estereotipos de personas que están súper operadas es bella pero no natural”, “Escapó a tiempo Nodal”. “Este tipo de cuerpos no es el estándar de una mexicana. Muchas adolescentes verán esto y se obsesionarán por verse así. A tal grado de dejar de comer y padecer anorexi4 o bulimi4″.