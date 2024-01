Reviven chat que habría inspirado la ‘tiradera’ de Belinda a Nodal ¿Qué decía?

A pocas horas del sonado estreno de la canción ‘Cactus’ de Belinda, que marca su regreso a la música tras poco más de 10 años de ausencia. Varios han comenzado a especular, qué fue lo que detonó esta ‘tiradera’ a Nodal.

Luego de que a mediados del año pasado, la estrella pop diera a conocer que volvería a la música de la mano de una nueva disquera, planeando un álbum que tendría dedicatoria a algunos de sus exnovios, replicando la hazaña de Shakira, quien a través de sus recientes canciones, le envió un contundente mensaje a su ex, Gerard Piqué, su novia, y su familia.

Desde que comenzó la promoción de cactus, Belinda había dejado algunas pistas que para sus fanáticos resultó evidente que esta primera canción se trataría de su sonada relación con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, con quien, incluso, estuvo a punto a de llegar al altar, comprometiéndose de una romántica forma.

Las pistas llegaron con el cactus, los colores verdes, ese aire regional, y los ojos que originario de Caborca, se tatuó en el pecho en honor a la propia Belinda. Sin embargo, un día, la relación que parecía de ensueño terminó llena de polémicas.

Reviven chats que habrían inspirado la canción de Belinda a Christian Nodal

La noche de este 31 de enero, el nuevo sencillo de Belinda titulado ‘Cactus’ saldrá a la luz donde la cantante, posiblemente dé su propia versión de lo que sucedió en su relación con Christian Nodal, esto a raíz de los avances y el supuesto fragmento de la letra que se habría filtrado.

Pero pronto, usuarios comenzaron a conectar la historia y dieron con el origen de la desilusión de Belinda con Nodal, apuntando a la polémica por los chats que el cantante dio a conocer en sus redes sociales donde, supuestamente, la estrella pop le pedía dinero para arreglarse los dientes y posteriormente le escribió:

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

Todo esto se habría derivado de la molestia de Nodal, luego de que su madre, Belinda Schüll, le diera like a un comentario donde llamaban ‘naco’ al cantante.

Reviven chat de Belinda y Christian Nodal Twitter: @nodal (Twitter: @nodal)

¿Cuál es la letra de ‘Cactus’ de Belinda?

Según información difundida en redes sociales por la influencer Chamonic, la letra de la canción de Belinda tendría un contundente mensaje dedicado a Nodal. La letra de ‘Cactus’ menciona:

“Al final fue lo que tú demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

“Bebo, salud por tu recuerdo. No lo olvido, me costó mil pedas, no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros”.