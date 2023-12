¿Más que amistad? Belinda envía emotiva felicitación a famoso cantante y fans sospechan de romance

Las redes sociales no perdonan a nadie y si se trata de artistas tan querida y mediáticas como Belinda, menos. Cada movimiento de la cantante, con quién está, sus proyectos, su vida personal, siempre es motivo para que los internautas busquen lo que no se les ha perdido.

Resulta que esta semana la “Princesa del Pop” compartió un mensaje muy emotivo dedicado al cantante y actor estadounidense, Jared Leto, a propósito de su cumpleaños número 52.

El video que fue publicado en su cuenta de Instagram, aparece Belinda junto al actor que dio vida al ‘Joker’, compartiendo un viaje en auto con otras personas y al fondo suena una canción de la banda de Leto, Thirty Seconds to Mars.

“¡Feliz cumpleaños a una de las personas más impresionantes que he conocido en todos estos años! Te mereces toda la felicidad, Jared Leto”, escribió Belinda.

Amigos, simplemente amigos

Este mensaje y el video desataron los rumores de una posible relación entre ambos artistas, pero la cercanía de Leto y Belinda no es reciente, es una amistad que ya tiene 8 años.

Según el portal Milenio durante la pandemia, una serie de videos compartidos por ambos actores en redes sociales generaron especulaciones acerca de una posible relación romántica.

Lo que desconocían los fans de Leto y la protagonista de la serie Bienvenidos a Edén es que son amigos y que incluso se seguían en Instagram hasta que en marzo del 2020 Belinda se unió a una transmisión en vivo que realizó Jared en Instagram.

Aseguran que Jared Leto quedó impresionado por el talento de Belinda, y sus elogios y cercanía generó fuertes rumores que de romance que la propia interprete de “Bella Traición” desmintió en una entrevista a Ventaneando.

La pandemia afianzó la amistad

Durante la entrevista “La Princesa del Pop” enfatizó que tiene más de 8 años de amistad con Jared.

“Nos conocemos desde hace muchos años, más de ocho, y nos llevamos muy bien. Siempre compartimos nuestras actividades, hablamos. Decidimos que sería un buen momento para unirnos y platicar un rato, darle ánimo a la gente”, expresó Belinda.

Recordó una anécdota de la pandemia: Jared Leto se enteró de la situación mundial después de haber estado en un retiro sin acceso a comunicación. “Estuvo en un retiro, sin hablar, sin celular. Cuando salió, se enteró de la noticia y me habló”.

“Me dijo qué estaba haciendo, que me quedara en casa. Siempre me regaña porque sabe que no me quedo en casa todo el tiempo y se asegura de que esté segura y cuide a mi familia”.