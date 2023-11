¿No se soportan? revelan por qué Belinda y Daniela Luján no se vieron en reencuentro de Amigos por siempre

Belinda y Daniela Luján Las actrices no lograron conocerse en el reciente reencuentro (@lalujans / @belindapop/Instagram)

Hace unos días hubo un reencuentro muy especial cuando Belinda se reunió con los actores de las telenovelas infantiles que protagonizó Amigos x siempre y Cómplices al rescate.

La famosa se mostró muy conmovida al reunirse tras 23 años con sus compañeros con los que creció en la pantalla como Martin Ricca, Fabián Chávez, Naydelin Navarrete, y Grisel Margarita, en el concierto 2000 Pop Tour.

Sin embargo, la gran ausente del reencuentro fue Daniela Luján, quien suplantó a Belinda en ese entonces en la telenovela Amigos x siempre y con quien se ha dicho por años que tienen una rivalidad.

La razón por la que Belinda y Daniela Luján no se conocieron en el reencuentro de Amigos x siempre

Muchos se preguntan por qué Belinda y Daniela Luján, quien estaba en el mismo lugar, no se conocieron ni se encontraron, y aunque muchos rumores apuntan a que no se soportan la realidad fue otra.

El periodista Gerardo Escareño, en su programa Vaya Vaya destacó que la razón por la que no se encontraron es porque Daniela estaba maquillándose en otro piso y no supo que Belinda llegó.

“Belinda bajó del escenario, andaba con la agenda apretada, se tenía que ir a otro compromiso y mientras sucedía ese instante épico, Daniela Luján se encontraba en el área de maquillaje en otro piso porque todavía faltaban unas horitas para su presentación”, detalló el periodista.

Y además dijo que Daniela tenía muchas ganas de conocerla y se lamentó mucho no haberlo podido hacer, pero quedó claro que a diferencia de lo que muchos pensaban no fue porque se lleven mal y haya rivalidad y problemas, sino solo mala suerte de no poder coincidir.

Por años se ha hablado de una rivalidad entre ellas porque Daniela suplantó a Belinda en la telenovela de los 2000, debido a que la cantante tenía un tour programado y la producción quiso alargar los capítulos por lo que no pudo continuar y entró Daniela Luján por ella.