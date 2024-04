¿Se le salió? William Levy ‘expuso’ su plan de ‘revancha’ en medio de su separación con Elizabeth Gutiérrez

William Levy y Elizabeth Gutiérrez no han dejado de acaparar los titulares desde que el pasado 9 de abril se confirmó su separación a través de una entrevista exclusiva con ‘HOLA!’, donde la actriz reveló las razones que los llevaron a tomar la decisión que durante unos meses se convirtió en un secreto a voces.

Previo al anuncio, se dio a conocer que el actor había sido infiel a Elizabeth Gutiérrez en múltiples ocasiones con varias compañeras del medio, entre ellas, Samadhi Zendejas, con quien protagonizó la telenovela de Telemundo, ‘Vuelve a Mí’.

Hace poco, se dio a conocer que la verdadera razón de la separación de Levy y Gutiérrez sería por culpa del dinero que, las declaraciones de la modelo, serían para provocar al actor y comenzar una pelea judicial.

Recomendados

William Levy y Samadhi Zendejas Instagram: @willevy (Instagram: @willevy)

Esta sería la ‘revancha’ de William Ley ante su polémica separación con Elizabeth Gutiérrez

Parece que Elizabeth Gutiérrez no es la única que planeó una ‘venganza’ y fue William Levy quien hizo ruido en redes sociales compartiendo un posteo donde habló sobre cuál sería su revancha en medio de su controversial separación.

Luego de reaccionar a las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez sobre su ruptura, declarando: “Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal”. El actor, de 43 años, dejó ver la postura que adoptará ante la serie de acusaciones de las que ha sido parte, como peleas domésticas, abuso de sustancias ilícitas, deudas y hasta la intervención de la policía.

¿William Levy mandó indirecta a Elizabeth Gutiérrez en redes sociales? Instagram: @willevy (Instagram: @willevy)

En su cuenta oficial de Instagram, donde ya casi acumula 12 millones de seguidores, William Levy, compartió un video que muchos tomaron como una respuesta a la polémica que está viviendo respecto a su separación, dicho clip menciona “cuál es la mejor revancha”:

“La mejor revancha es no ser como quien te hirió. Los débiles buscan venganza intentando lastimar a cambio sin controlar sus emociones. Al intentar herir te rebajas a su nivel, debes ser superior. Como dijo Séneca, no devolverías la mordida a un perro, solo avanzarías diciendo ‘eso hacen los perros’. La respuesta estoica es comprender la naturaleza del ofensor y optar por un camino que preserve tu integridad y virtud; por eso la regla estoica de hoy afirma ‘otros me dañan, eso es problema de ellos, su carácter y acciones no son los míos’”.

La ‘venganza’ de Elizabeth Gutiérrez contra William Levy

Tras dar sus primeras declaraciones, la actriz, de 45 años, posó en una sesión de fotos con el medio de comunicación con sensuales atuendos y un traje con camisa tuxedo crop que fueron considerados como su primera estocada para William Levy.

Días después acudió a la gala de los premios ‘New You’ Beauty Awards, donde fue anfitriona con un entallado vestido color blanco con un adorno floral colocado justo a la altura de su escote diseñado por ella misma, que muchos coronaron como su nuevo look de la venganza.

Los rumores de un supuesto romance entre la joven, de 29 años y él, se desataron luego de sus ‘misteriosas’ interacciones en redes sociales en las que Zendejas le hablaba amorosamente, apodándolo “Ojitos bonitos”. Esto mismo habría provocado que Elizabeth Gutiérrez mandara un contundente mensaje a través de ‘E! Latinoamérica!’, en el que expresó:

“Te puedes dejar llevar, pero hasta donde están tus valores como persona, de respetarte tú primero, olvídate de la otra mujer, respétate tú. Tú no quieres ser la otra [...] No te hagas la tonta”.