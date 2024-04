“Siempre en mis pensamientos”: Yahir dedica ‘desgarrador’ mensaje a Tristán y comparte fotos inéditas

Luego de que se hiciera público que el hijo de Yahir supuestamente estaría viviendo en las calles de la Ciudad de México y fuera aclarado el asunto de su lucha contra las adicciones, el famoso cantante que formó parte de ‘La Academia’, dedicó un emotivo mensaje para Tristán con motivo de su cumpleaños.

El éxito de Yahir se ha visto opacado por su situación familiar, y es que, confesó que se había distanciado de su hijo desde que volvió a recaer en las drogas, y es que, no hace mucho, reveló sus esfuerzos por ayudar a Tristán a enfrentar sus adicciones.

Yahir dedica emotivo mensaje de cumpleaños a Tristán

Luego de que Tristán dedicara un contundente mensaje a su padre, asegurando que él se mantiene en el proceso de aprender a amarse a sí mismo, confirmando que ya había tocado fondo y que ya no es adicto a pesar del aspecto demacrado que ha presumido, luciendo extremadamente delgado.

Ante esta situación, la única reacción de Yahir para su hijo fue a través de un mensaje de cumpleaños, donde incluso compartió fotos inéditas en familia. A la publicación hecha a través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante de ‘Alucinado’ escribió:

“Este día siempre ha sido especial para mí… ahora un día de nostalgia. De recuerdos… Mi abuelo estaría cumpliendo 98, mi abuela 92, Tristán hoy está cumpliendo 26 .. Y mis abuelos de casados cumplirían 72 añotes. Siempre están en mis pensamientos, pero hoy alm…”.

A su publicación, Yahir sumó una serie de emotivas fotografías donde se le puede ver junto a Tristán compartiendo diversos momentos.

La respuesta de Tristán a las declaraciones de Yahir

Luego de que medios aseguraran que Tristán se encontraba viviendo en situación de calle e incluso aseguraron que había pedido dinero a los reporteros para poder comer, fue Yahir quien reveló más detalles de las adicciones que padece su hijo de 26 años.

“Nunca he dejado de decirle a mi hijo que lo amo, nunca. Su mamá y yo manifestamos el apoyo desde el día uno, si se nos salió de las manos como padres, lo único que podemos hacer es pedir ayuda profesional, y la ayuda profesional de todas las personas con las que nos acercamos eran los centros de rehabilitación…”, dijo el cantante en una entrevista para Isabel Lascurain.

Ante esta situación, Tristán respondió a su padre mediante una entrevista con ‘Ventaneando’ en la que expresó tajantemente que él se ha hecho cargo de él mismo y que se encuentra viviendo en un pequeño apartamento junto a sus amigos: “Creo que es una vil estupid** y si es grosero, así debe de sonar, ¿qué yo no he tocado fondo? Eso, para mí es una ofensa muy grande. Yo he evolucionado por mí mismo y que mi papá diga eso para mí… pues por eso no le habló y no me contesta (…) Yo tengo una vida en qué enfocarme, por qué me voy a enfocar en la de mi papá, él tiene un niño, mi hermano Ian”.