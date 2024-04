Yahir afirma que meter a su hijo en 5 clínicas de rehabilitación fue un error

Durante el podcast ‘Abre la caja de…’, el famoso cantante mexicano, Yahir habló un poco sobre los secretos de su vida y, entre los temas que abordaron se encuentra como ha sido su relación con su hijo Tristán, afirmando que para él y para su expareja Jacqueline Fierro, ha sido muy fuerte el haberse enterado de las adiciones que tiene el joven.

Como es bien sabido, ambos han estado un poco distanciados desde hace un tiempo, luego de que su hijo le pidiera a su padre y a su madre que se alejaran de él.

De esta manera, el originario de Hermosillo, decidió hablar un poco sobre lo que ocurría, afirmando que ahora piensa que es un error el apoyo que le brindaron a Tristán, ya que este nunca pidió ayuda.

El cantante mostró una gran tristeza en su rostro tras indicar que después de haber estado en 5 sitios diferentes, el joven logró permanecer en el último lugar a donde lo llevó por tres años, por lo que pensó que en esa ocasión su hijo podría liberarse de las drogas, pero esto nunca ocurrió, ya que Tristán volvió a recaer 2 semanas después.

“Si se nos salió de las manos como padres, lo único que podíamos hacer es pedir ayuda profesional y la ayuda profesional de todas las personas a las que nos acercamos eran los centros de rehabilitación”, indicó durante la entrevista realizada por Isabel Lascurain.

“Nosotros no podemos obligar a generar el cambio a nadie, no nos pertenece, hicimos lo que se pudo en el momento, pero el cambio realmente debe de venir de una persona, el querer cambiar”, señaló.

Asimismo, el cantante también dijo que hasta la fecha el joven no ha buscado pedirle ayuda, pero que esto no ha impedido que él siga amándolo: “Nunca he dejado de decirle a mi hijo que lo amo”.

Por otro lado, Yahir confiesa que Tristán les pidió a ellos como padres que lo dejaran solo y en paz, algo que él decidió respetar.

“No puedo cambiar su vida ni se lo puedo meter a hu*vo, tampoco, tiene 25 años, no lo puedo estar correteando toda la vida”, indicando además que: “Amo a mi hijo, Tristán es un caballero, un tipazo”.