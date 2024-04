"No soy de piedra": Hijo de Yahir desmiente que vive en situación de calle y rumores de relación con Carlos Rivera Tristán aseguró que no conoce a Carlos Rivera y Yahir que tiene muchos años que no lo ve (Instagram: @tristan_gss / @carlosrivera / @yahirmusic)

Desde hace unas semanas, las redes sociales están encendidas con el hijo del actor y cantante, Yahir Othón Parra, Tristán Othón Fierro, por su supuesta “relación de pareja” con Carlos Rivera y porque recientemente fue captado en un video donde aseguran internautas que está en situación de calle.

Tristán rompió el silencio y a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram aclaró el panorama. “Aquí estoy en la calle como están diciendo últimamente”, expresó el joven de 26 años de manera sarcástica y en la que parece ser la habitación de su departamento.

“Que me guste la calle es una cosa, me m***” la calle, soy rapero. Amo la calle y la defiendo”, señaló Tristán, quien descalificó a quienes viralizaron la noticia de que supuestamente no tenía casa.

Tristán mostró en su video la habitación, donde incluso tiene su estudio de grabación, asegurando que sigue “haciendo rap”. Asimismo, indicó que él hace lo que se le antoja y fuma hierba, pues señala “a ustedes no les prometí nada”.

“Ni conozco a Carlos Rivera”

Habló sobre su padre y enfatizó “yo no elegí ser hijo de Yahir”, dando a entender que lo que él hace es su decisión y que le genera conflicto que hablen de su progenitor porque es una figura importante en el mundo de la farándula mexicana, reseñó La Razón.

Asimismo tocó el tema de la supuesta relación con el cantante Carlos Rivera. “Yo no lo conozco wey, ya quisiera yo conocerlo y que fuera real, mínimo ya tuviera un depa ¿no? Pues tiene un ch*ngo de varo (…) Yo trabajo por mi cuenta, caray”.

Agregó que el hate “le pone triste”, porque tiene corazón. “Agarren el p¨do y no suban videos de hace siete años”.

Sin embargo, los seguidores del cantante de rap siguen preocupados por su aspecto físico que aseguran, denota que “las dr*gas” están haciendo estragos en su salud.

“Da pena ver a este chavo, de niño era muy simpático, definitivamente las dr*gas son malas, lástima que su familia no lo ayudó a salir de ese hoyo”, “Pobre muchacho las dr*gas lo tienen acabado”, “Sólo quienes hemos tenido un familiar que tenga un problema así, sabemos lo duro que es”, “Es muy triste ver a Tristán así!”, “La piedra no acaricia”, son algunos de los comentarios de usuarios de la plataforma X, donde rueda el video de sus declaraciones.

Lo que dijo Yahir y cómo enredó esta situación

Hace pocos días reporteros del programa “De Primera Mano”, le preguntaron al padre de Tristán, Yahir, sobre los rumores de relación con Carlos Rivera y tajantemente desmintió todo lo que se dice sobre él y su hijo.

“¿Que yo mantenía una relación con Carlos Rivera? Órale, no, hace muchos años no veo a Carlos, siempre echándole porras desde acá, ya sabes que lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, cómo lleva su carrera, hace mucho tiempo que no lo veo, que no hablo con él la verdad (...) A mí me vale ma... y que hablen lo que quieran”, señaló el cantante.

Todo el rumor comenzó cuando un usuario que se hacía llamar Fernando JM escribió en su cuenta de Facebook: “Así quedé cuando me contaron que Carlos Rivera y Yahir sostenían encuentros íntimos, y que dichos encuentros finalizaron en no tan buenos términos, puesto que Carlos también sostenía encuentros con Tristán, ¡el hijo de Yahir!, quien al enterarse cortó de golpe toda relación con Carlos”.

Esta información se viralizó en redes sociales, por lo que Fernando festejó su osadía al escribir en su cuenta: “Soy el verdadero: no sabes con quién te metes”.

Según el portal de Radio Fórmula, a los pocos días, el usuario que inició el escándalo borró toda la información debido a que Bobby Pulido, a quien también le inventó un romance, amenazó con demandarlo.

Al respecto de dicha situación, fue cuestionado Bobby Pulido por el programa de Multimedios de ‘Chismorreo’, donde amenazó con interponer una demanda contra la persona que intentó dañar su imagen.

“Ya me he enterado que hay un supuesto Fernando JM, creo que es así, no sé si es de Monterrey, que es el que filtró todo, porque según estaba muy aburrido y quería hacer una tendencia. Y bueno, pues le voy a decir que ahora va a ser tendencia porque pueden entrar a mi Facebook y estoy ofreciendo una recompensa para la gente que sepa quién es, que nos dé la información”, señaló el cantante.