¡Luce irreconocible! Nodal reaparece sin tatuajes, lacio y sin barba, pero su cambio no convence: “Parece Frankenstein”

Christian Nodal reapareció en redes mostrando una sensual sesión de fotos en la que, finalmente, dejó ver su rostro sin tatuajes, tal y como, lo hizo saber en mayo del 2023, cuando se encontraba a la espera de su primera hija con la argentina Cazzu.

Fue durante una entrevista al medio colombiano ‘Lo Sé Todo, Colombia’ que el cantante de ‘La Intención’, expresó sus deseos por comenzar el doloroso y costoso procedimiento que alcanzaría un valor de hasta cinco mil dólares para quitarse los 10 tatuajes que presumía en el rostro:

“Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita, ¿Entiendes? Más limpio, ya pasó una etapa mía, muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, en su momento, me nació y gracias a Dios los tatuajes se quitan, todo tiene solución”, explicó al medio colombiano.

Christian Nodal Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Nodal reaparece en redes sin tatuajes en la cara

Tras una extraña ausencia en redes sociales, Christian Nodal y Cazzu reaparecieron para acabar con los rumores de una supuesta separación, compartiendo diversas fotos desde Miami, donde se espera que la pareja se muden pronto junto a su pequeña, de quien ya presumieron el momento en el que conoció el mar.

No solo acabaron con los rumores de separación, Nodal reapareció con una sesión de fotos que causó sorpresa entre sus seguidores y es que tal parece que la promesa que había hecho sobre retirar sus tatuajes finalmente se cumplió.

Fue a través de cuatro imágenes que el cantante de ‘Ya No Somos Ni Seremos’ mostró su rostro ‘al natural’ y aunque puede tratarse solo de maquillaje o Photoshop, es un hecho que Nodal luce irreconocible sin tatuajes.

En las fotos también fue posible verlo portando un traje y camisa tuxedo, muy formal, mientras que su pelo, brillaba por la ausencia de sus icónicos rizos, quedando completamente lacio.

Aunque la serie de imágenes se puede tratar de la promoción de un nuevo sencillo, pues vale recordar que ha estado trabajando desde los estudios Miraval en nueva música y es que la frase con la que acompañó su sesión de fotos decía: “Si alguien te dice que yo me volví un cabrón… DILES QUE UN KBRON Y MEDIO”.

Comparan a Christian Nodal con Johnny Depp

La foto rápidamente se llenó de reacciones por parte de sus seguidoras que no pararon de halagar al cantante; sin embargo, hubo un comentario que más se repitió que varios aseguran que de su cambio de look tiene un aire al protagonista de ‘Los Piratas del Caribe’: “Johnny Depp eres tú?”, “Pareces el hombre manos de tijera más cool”, le comentaban al cantante.

Otro de los aspectos que llamaron la atención, fue que el cantante dejó atrás su cabello rizado con un look lacio, por el que también lo compararon con una estrella del Kpop, “Nodal koreano no exist.....”. Eso sí, los fans destacaron el valor de Cazzu en la vida del cantante, argumentando que todo este cambio en su imagen se debía a ella.

Aunque este cambio pudo ser momentáneo debido a maquillaje o Photoshop, el cantante sí ha presumido parte de su avance tras someterse al procedimiento de remoción de tatuajes en el rostro, dejando ver que algunos de ellos ya lucen borrosos y apenas perceptibles.