¡Hasta la corrieron! Maite Perroni sufrió ‘bochornoso’ accidente que le costó una ‘millonada’: esto pagó

Maite Perroni vivió un bochornoso momento durante su visita a una galería de arte que lo costó varios miles de pesos de su bolsa, esto según informes ofrecidos por el medio de comunicación ‘Ventaneando’ quien dio más detalles del costoso accidente que sufrió la integrante de RBD.

Este accidente sucede unas semanas después de que Maite Perroni y Andrés Tovar celebraran el bautizo de su pequeña Lía, quien nació el 16 de mayo del 2023, sin embargo, lo que resonó entre los fans fue la ausencia de Anahí, quien fue la única integrante de RBD que no acudió al evento, levantando sospechas de una posible fricción entre ambas cantantes, además de que pone en duda el regreso de la agrupación a los escenarios en una nueva gira.

Pero fue el esposo de Anahí quien aclaró que las cantantes no estaban peleadas, ni distanciadas y reveló el motivo por el que la cantante de ‘Sálvame’ no pudo acudir al bautizo: “Les agradezco mucho la invitación a Maite Perroni y Andrés Tovar. Si fuimos invitados, pero ya tenía compromisos y un viaje, mi señora Anahí, por lo que no ya pudimos asistir. Anahí tenía un compromiso previo y así se los hizo saber”.

Recomendados

Maite Perroni celebra bautizo de Lía junto a sus compañeros de RBD Instagram: @dulcemaria (Instagram: @dulcemaria)

Sin embargo, se dice que el principal motivo por el que Perroni y Anahí se habrían distanciado fue debido al fraude que su ex mánager, Guillermo Rosas, cometió a la agrupación, siendo invitado por la propia esposa de Manuel Velasco.

Maite Perroni sufre ‘aparatoso’ accidente en galería de arte

Maite Perroni fue invitada a una galería de arte ubicada en Zona Rosa de la Ciudad de México cuando el bochornoso momento ocurrió y es que, según informes ofrecidos por ‘Ventaneando’ la actriz de ‘Oscuro Deseo’ fue expulsada del lugar luego de que destruyera valiosas piezas que también le fueron cobradas antes de salir del lugar.

Fue el periodista Ricardo Manjarrez quien dio a conocer cómo sucedió el accidente de Maite Perroni: “Nos enteramos que hace unos días asistió a una galería de arte en la Zona Rosa, aquí en la Ciudad de México, donde había piezas muy nice, carísimas, fínisimas [...] la hicieron comprar, la obligaron a pagar”.

El accidente habría ocurrido cuando la actriz de ‘Antes Muerta que Lichita’ admiraba las obras de arte; sin embargo, un movimiento en falso con una de ellas, terminó desencadenando un efecto dominó donde cayeron otras piezas de alto valor que terminaron completamente destruidas: “Resulta que Perroni estaba viendo una, de pronto se mueve y madres, tira una y se mueve para acá, y madres que tira otra”.

Maite Perroni en 'Oscuro Deseo' Netflix Media Center (Netflix Media Center)

¿Cuánto pagó Maite Perroni por las piezas de arte que destruyó?

Aunque Maite Perroni no actuó con malicia, sí fue obligada por parte de la galería a pagar los daños provocados a las obras de arte, quienes incluso, ante tal accidente, habrían solicitado a la cantante a salir del lugar y pagar una multa: “Rompió tal cantidad de piezas que le dijeron ‘señora, debe 20 mil pesos y la invitamos a que se retire”.

Hasta el momento, Maite Perroni no ha dado declaraciones sobre este hecho, sin embargo, los periodistas de ‘Ventaneando’ destacaron que la actriz no tuvo malas intenciones sobre lo sucedido, pero sí dejaron una reflexión sobre los cuidados que deben tenerse en cuenta a la hora de acudir a establecimientos con piezas de alto valor.