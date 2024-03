¿Quiso humillarla? Geraldine Bazán recordó la indirecta más ‘cruel’ que le envió Irina Baeva

A principios de 2019, Geraldine Bazán compartió un desgarrador video a través de su cuenta de Youtube, donde no solo confirmaba su separación de Gabriel Soto, también ofrecía detalles de la infidelidad que vivió cuando el actor comenzó su relación con Irina Baeva.

En ese entonces, la actriz originaria de la Ciudad de México, conmovida hasta las lágrimas, externó el dolor de su ruptura con el famoso galán de telenovelas, todo esto, luego de haber vivido una historia de amor que duró poco más de diez años, formando una familia, teniendo dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

Geraldine Bazán celebró los XV años de Elissa Marie Instagram: @geraldinebazan (Instagram: @geraldinebazan)

La actriz poco a poco fue superando el duelo, gracias a la compañía de sus hijos y familiares que estuvieron junto a ella. Pero fue durante su polémica estancia en ‘La Casa de los Famosos’ que se atrevió a revivir este tormentoso episodio de su vida, revelando detalles de lo que sucedió entre la actriz rusa, Irina Baeva y ella.

Recomendados

Geraldine Bazán revela en ‘La Casa de los Famosos’ detalles de la infidelidad de Gabriel Soto

Fue el miércoles 13 de marzo cuando Geraldine Bazán ingresó a ‘La Casa de los Famosos’, donde sorprendió a los fans ofreciendo más detalles de la infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva, todo esto sucedió, luego de que sus compañeras comenzaran a hablar sobre lo difícil que es ‘desenmascarar’ a un hombre infiel.

La actriz, de 41 años, reveló cómo se fue dando cuenta de la traición de su pareja, asegurando que se había enterado de todo gracias a las redes sociales y los usuarios que le hicieron saber lo que estaba pasando.

Cuando los rumores comenzaron a circular, Geraldine Bazán contó que decidió encarar a Gabriel Soto, no sin antes darle el beneficio de la duda, a lo que él simplemente contestó “No te preocupes, no va a volver a pasar”.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto (Agencias)

La cruel indirecta de Irina Baeva a Geraldine Bazán

La actriz continuó contando más sobre la difícil situación que vivió junto a Gabriel Soto, y revivió la ‘cruel’ indirecta que Irina Baeva le había lanzado previo a su separación, contando el incómodo mensaje que la actriz de origen ruso le había dedicado.

Dicha indirecta decía: “Te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene”, lo que había estallado para Geraldine Bazán y es que vale recordar que en su testimonio que publicó a través de Youtube, la actriz contó los detalles en las fotografías de Baeva que revelaban que tenía una relación con Gabriel Soto a sus espaldas, lo que ella consideró como una burla hacia ella.

Gabriel Soto e Irina Baeva Instagram: @irinabaeva (Instagram: @irinabaeva)

La actriz también reveló que si actualmente está soltera es por decisión propia, revelando que no necesita una ‘media naranja’ para estar completa:

“Yo estoy así porque lo decidí yo. Ahorita justo no tengo una relación porque así lo decidí. Yo siempre he dicho que no necesito una media naranja, es un complemento”.

Geraldine Bazán como otras actrices que han enfrentado una situación similar, demostró que las mujeres somos más fuertes y podemos contra todo, no solo viviendo una vida tranquila junto a sus hijas, también cumpliéndoles algunos de sus sueños como el festejo de XV años de Elissa Marie.