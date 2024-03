¿Para Gabriel Soto? aseguran que Geraldine Bazán habría enviado indirecta a su ex desde LCDLF

Geraldine Bazán sorprendió a todos al ingresar el pasado miércoles a La Casa de los Famosos 4, el polémico reality de Telemundo.

La actriz de 41 años ingresó dejando a sus dos hijas Elissa y Miranda con su padre, el actor Gabriel Soto y contó que fue difícil despedirse de ellas.

“Hoy fue un día de despedidas, mis hijas no quisieron ir a la escuela, quisieron despedirse y estar las últimas horas conmigo y la verdad fue muy emotivo despedirme de ellas, las voy a extrañar muchísimo, pero están muy contentas muy emocionadas, ya planearon como lo van a ver y todo”, reveló en una entrevista antes de entrar.

A pocos días de haber entrado, la actriz ya está generando contenido y recientemente habló sobre el amor y el matrimonio, y muchos aseguran que fue una indirecta para su ex.

La reflexión de Geraldine Bazán en LCDLF sobre el matrimonio que aseguran que fue dedicada a Gabriel Soto

Mientras Geraldine Bazán estaba conociendo a sus nuevos compañeros, le preguntó a uno de ellos, Clovis, si quería tener hijos, a lo que él le respondió que sí, pero primero debía hallar a la mujer indicada.

“En tres años, pero estoy soltero, quiero tres hijos, quiero ser papá joven, y tener dos niños y una niña, pero bueno primero tengo que encontrar a alguien y quedarme con ella toda la vida”, dijo Clovis Nienow.

Ante esto, Geraldine lanzó una reflexión sobre el amor y el matrimonio, que muchos aseguran fue una indirecta para Gabriel Soto, quien le fue infiel a ella con Irina Baeva .

“Claro uno no se casa pensando que no va a ser para toda la vida, porque compartes más allá de muchas cosas, mas allá de la atracción que se da al principio, porque eso va a cambiar y va a evolucionar a otra cosa y tiene etapas, entonces el enamoramiento es una cosa y el amor es otra, es construir, y cuando no funciona no terminas de construir algo porque cuando hay esta atracción pasión y sientes que se te va el aire y piensas en esa persona y no puedes ni respirar está increíble pero eso pasa, entonces tienes que construir algo”, fue la reflexión de la actriz.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminaron su matrimonio en septiembre del 2017, luego que el actor le fuera infiel con Irina Baeva, así lo aseguró Geraldine.

Qué piensa Gabriel Soto de la entrada de Geraldine a La Casa de los Famosos

Gabriel Soto opinó sobre la entrada de Geraldine Bazán al reality y aseguró que la apoyaba.

“Es su decisión finalmente, el tema es yo estar con las niñas, hablar con ellas y decirles ‘proyectos así va a haber, es trabajo’, y ahora sí ¿qué te digo?, son proyectos fáciles, a veces no tan fáciles, pero mis hijas tienen que aceptar que sus papás trabajan en proyectos que a veces no son tan fáciles”, dijo a los medios.

Y a pesar de los problemas que ellos han tenido, le deseó lo mejor a su expareja. “Le deseo que le vaya muy bien, le deseo mucha suerte”.