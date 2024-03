Geraldine Bazan enseña en La Casa de Los Famosos como reconocer a un hombre infiel: “Yo no podía dejarme llevar” La actriz tiene alborotado a los espectadores de La Casa de Los Famosos (Instagram: @geraldinebazan)

La actriz Geraldine Bazan apenas tiene unos días en La Casa de Los Famosos y se metió en un bolsillo a los espectadores. También ha dado algunos detalles de lo que fue su separación del padre de sus hijas Gabriel Soto.

Bazán y la modelo puertorriqueña Patricia Corcino entraron al reality show la semana pasada, justo en pleno revuelo que enfrenta Telemundo por las acusaciones de abusos psicológico y físico hechas por Thali García.

Pero en varias conversaciones que ha sostenido Geraldine con alguna de las compañeras, muy cautelosa y prudente al hablar de su vida privada, tocaron el tema sobre lo difícil que significa para una mujer desenmascarar a la pareja cuando está siendo infiel a escondidas.

Una experiencia que la dejó marcada

Bazan le habló de su experiencias sin nombrar a los involucrados, aun cuando es publico que la separación con el padre de sus hijas se dio por una tercera persona, Irina Baeva.

“Les voy a decir una cosa, a mí me pasó algo que fue muy público que a veces hasta la gente se dio cuenta antes que yo porque en redes sociales lo que hacían era de la parte de la chica hacerme saber a mí que eso estaba pasando y ahí yo todavía di el beneficio de la duda y lo hablé directamente y me dijeron ‘no te preocupes, no va a volver a pasar’”, contó la actriz a dos de su compañeras.

Destacó que la situación continuó por un buen tiempo y le otorgó el beneficio de la duda a Soto, pues no se trataba solo de una pareja sino del padre de sus hijas y de un matrimonio consolidado, donde la infidelidad rompió la lealtad y la confianza, pero no la relación que debían mantener por sus hijas.

“Y me volvieron a montar en redes sociales ‘te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene’. Obviamente mi relación era algo mucho más serio, formal, importante, entonces yo no podía dejarme llevar por…”, contó la intérprete de 41 años.

Cristina Porta quedó con dudas y se atrevió a preguntarle: ¿Y era real o no? (la infidelidad de Soto con Baeva) Y Bazan le dijo “¡Claro!”.

Etapa superada

La ex pareja de Gabriel Soto asegura que ha superado esa etapa de su vida y que luego de tener varias parejas tras su divorcio, decidió quedarse soltera.

“Yo estoy así porque lo decidí yo. Ahorita justo no tengo una relación porque así lo decidí (…) Yo siempre he dicho que no necesito una media naranja, es un complemento”, destacó.

Geraldine Bazan y Patricia Corcino entraron, no solo para suplir las bajas de Thali y Carlos Gómez (expulsado por golpear a un compañero), sino como un intento de la televisora por limpiar su imagen y subir el rating añadiendo más drama.

¿Bazan una pieza para descontrolar a Lupillo?

Según el portal Yahoo, Bazan sería una pieza para sustituir a Thali pues, la actriz reveló que el cantante Lupillo Rivera suele mandarle piropos a sus redes. Finalmente, se conocieron y él no ocultó su nerviosismo.

Pero a quien tiene incomodo el ingreso de la interprete de Olga Ancira Cervantes en la telenovela Corona de Lágrimas II, es a su ex, Gabriel Soto, no sólo por lo que ella podría contar de su actual pareja, Irina Baeva, sino porque también deberá controlar que sus hijas no vean el show.

“Ella es un adulto y ella sabe perfectamente bien que está expuesta a que mis hijas vean el contenido del programa, ella está muy consciente, ella lleva muchos años en esto”, dijo a la prensa Gabriel Soto.